Layering: saiba como combinar body splashes e hidratantes para criar um cheiro assinatura

Ao sobrepor fragrâncias em camadas, é possível criar uma identidade olfativa que traduz estilo, presença e uma forma única de se expressar
Existe um segredo antigo no universo da perfumaria que, de tempos em tempos, volta à superfície como um verdadeiro ritual de beleza: o poder do layering. Misturar fragrâncias de forma consciente, delicada e inteligente transforma o perfume em algo mais profundo do que aroma: vira memória, presença e assinatura.

Hoje, entre body splashes luminosos e hidratantes cada vez mais perfumados, essa técnica ganhou uma nova vida. A combinação certa cria um efeito quase mágico: a pele respira melhor o perfume, a fragrância se expande com mais intenção e o aroma final fica exclusivamente seu: impossível de ser replicado.

“Quando você entende como as notas conversam entre si, descobre que criar seu cheiro assinatura não é sobre usar o perfume mais caro, e sim sobre construir camadas que fazem sentido para você”, explica Renata Ashcar, especialista em perfumaria e autora do Guia de Perfumes. É o encontro entre cuidado e expressão. Entre pele e perfume. Entre rotina e identidade. Um ritual simples, mas transformador, e que começa, sempre, com a hidratação certa.

Por que a dupla funciona tão bem?

A resposta está na pele. Uma pele hidratada projeta melhor qualquer fragrância, já que forma um “filme” que impede a evaporação acelerada das moléculas odoríferas. “Quando você aplica o hidratante antes, a fragrância fixa mais e se expande melhor. O aroma fica mais presente e dura mais tempo”, explica a especialista. Além disso, o hidratante tem uma concentração muito baixa de perfume. Ele evapora rápido e não compete com o body splash; apenas prepara o terreno e amplifica o resultado.

Notas que combinam melhor no layering

A regra número um da perfumista é simples: aplique primeiro a fragrância mais intensa, e depois a mais leve. Notas doces, cremosas, amadeiradas ou gourmands costumam ter maior permanência. Já as notas frutais frescas, florais luminosas e cítricas trazem brilho imediato, mas permanecem menos tempo na pele. Esse contraste cria profundidade e mantém o equilíbrio.

Existe risco de as fragrâncias entrarem em conflito?

Quase nenhum. “O hidratante evapora antes e não concorre com o body splash, que tem de 3% a 5% de fragrância. Ele só melhora a performance”, afirma Renata Ashcar. No fim, o gosto pessoal é o que determina o resultado. Essa liberdade é justamente o que faz do layering um caminho natural para criar um aroma verdadeiramente único.

Layering no dia a dia

Na rotina, a construção de uma assinatura olfativa passa por texturas, sensações e intenções. A ideia é equilibrar camadas: bases mais cremosas criam doces elegantes; frutais com toques cítricos trazem frescor vibrante; florais suaves com notas luminosas revelam feminilidade sofisticada; e composições com frutas escuras ou madeiras resultam em aromas intensos e noturnos. Para quem prefere doces modernos e leves, o segredo está em unir adocicados jovens a elementos frescos.

É nesse ponto que Renata Ashcar destaca como certas linhas já facilitam o processo. “Alguns body splashes foram pensados para combinar entre si e também para criar camadas luminosas sobre hidratantes“. Ela lembra ainda que as duplas de loções corporais e body splashes seguem a mesma lógica: “Quando você usa versões da mesma fragrância, o resultado fica ainda mais harmônico, com uma assinatura mais definida e estruturada”.

Sugestões da especialista: Body Splash Blooming Collection, da Kiss New York, e Body Splash e Loção Desodorante Hidratante Corporal Eu Amo Charming, da Cless Cosméticos.

Por Denyze Moreira

