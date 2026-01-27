Cada vez mais presentes no dia a dia, as refeições sem carne têm ganhado espaço não só por motivos éticos ou ambientais, mas também pelo valor nutricional. Além de trazerem benefícios à saúde, esses pratos oferecem sabores e texturas variados, capazes de agradar até os paladares mais exigentes. Eles permitem explorar uma infinidade de ingredientes e combinações criativas, transformando cada refeição em algo nutritivo e saboroso. Variar as fontes de proteína também ajuda a equilibrar a alimentação, garantindo que o corpo receba todos os nutrientes necessários para o dia a dia. Pensando nisso, separamos 7 receitas sem carne, ricas em proteínas, para deixar o seu cardápio melhor. Confira!

1. Pimentão recheado com quinoa Ingredientes 2 pimentões vermelhos

2 pimentões amarelos

1 xícara de chá de quinoa

2 xícaras de chá de caldo de legumes

1/2 xícara de chá de feijão-preto cozido e escorrido

cozido e escorrido 1/2 xícara de chá de milho-verde

1/2 pimentão vermelho picado

1/2 cebola-roxa picada

1 dente de alho picado

1 colher de sopa de azeite

1 colher de chá de cominho

1/2 colher de chá de páprica defumada

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Coentro picado para finalizar

Azeite para untar Modo de preparo Corte a tampa dos pimentões e retire as sementes. Coloque-os em uma forma untada com azeite e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 10 minutos para amolecer levemente. Reserve. Em uma panela, adicione o caldo de legumes e a quinoa e cozinhe em fogo médio até absorver todo o líquido. Reserve.

Em uma frigideira, aqueça o azeite e refogue a cebola-roxa, o alho e o pimentão até ficarem macios. Adicione o feijão-preto, o milho-verde, a quinoa cozida, o cominho, a páprica, o sal e a pimenta-do-reino. Misture bem e reserve. Recheie os pimentões pré-assados e leve-os ao forno por mais 15 minutos. Polvilhe o coentro e sirva em seguida. 2. Escondidinho de batata-doce com proteína de soja Ingredientes Purê 3 batatas-doces descascadas e picadas

1 colher de sopa de azeite

1/2 xícara de chá de leite de aveia

Noz-moscada em pó, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Água para cozinhar Recheio

1 xícara de chá de proteína de soja

1 xícara de chá de água quente

1 colher de sopa de azeite

1/2 cebola picada

2 dentes de alho picados

1/2 tomate picado

1 colher de sopa de extrato de tomate

1/2 colher de chá de páprica

Cheiro-verde picado, sal e pimenta-do-reino moída a gosto Modo de preparo Purê Em uma panela, cozinhe as batatas-doces em água até ficarem bem macias. Em um recipiente, amasse as batatas-doces com um garfo. Adicione o azeite, o leite vegetal e tempere com sal, pimenta-do-reino e noz-moscada. Reserve. Recheio

Em um recipiente, coloque a proteína de soja, cubra com água quente e deixe descansar por 20 minutos. Escorra e esprema bem para retirar o excesso de água. Em uma panela, aqueça o azeite e refogue a cebola e o alho até dourarem. Adicione proteína de soja e mexa bem. Adicione o tomate e o extrato de tomate e tempere com sal, páprica e pimenta-do-reino. Cozinhe por 5 minutos. Finalize com cheiro-verde e desligue o fogo. Montagem Em um refratário, espalhe metade do purê de batata-doce e cubra com o recheio de proteína de soja. Finalize com o restante do purê e leve ao forno preaquecido a 200 °C por 15 minutos ou até dourar levemente. Sirva em seguida.

3. Salada de feijão-branco Ingredientes 1 xícara de chá de feijão-branco cozido e escorrido

cozido e escorrido 1/2 xícara de chá de tomate-cereja cortado ao meio

1/2 cebola-roxa picada

1/2 pepino cortado em cubos pequenos

1 colher de sopa de sementes de girassol

1 colher de sopa de azeite

Suco de 1/2 limão

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Folhas de manjericão picadas para finalizar Modo de preparo Em uma tigela grande, adicione o feijão-branco, o tomate-cereja, a cebola-roxa e o pepino. Regue com azeite, suco de limão, sal e pimenta-do-reino. Misture bem. Adicione as sementes de girassol e as folhas de manjericão. Misture novamente até os ingredientes estarem bem incorporados. Leve à geladeira por 10 minutos. Sirva em seguida. 4. Homus de grão-de-bico Ingredientes 2 xícaras de chá de grão-de-bico cozido e escorrido

cozido e escorrido 2 colheres de sopa de tahine

2 colheres de sopa de suco de limão

1 dente de alho picado

2 colheres de sopa de azeite

1/2 colher de chá de cominho em pó

Sal a gosto

Azeite de oliva para finalizar

Grão-de-bico cozido e folhas de salsa para decorar Modo de preparo No processador de alimentos, bata o grão-de-bico, o tahine, o suco de limão, o alho, o azeite, o cominho e o sal até formar uma pasta homogênea. Transfira para uma tigela e espalhe com uma colher. Decore com grãos de grão-de-bico cozidos, regue com azeite e finalize com folhas de salsa. Sirva em seguida. 5. Arroz integral com lentilha Ingredientes 1 xícara de chá de arroz integral

1/2 xícara de chá de lentilha

2 1/2 xícaras de chá água quente

1 cebola picada

2 dentes de alho picados

1 folha de louro

1 colher de chá de cominho

Azeite, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Água para cozinhar a lentilha Modo de preparo Em uma panela com água, em fogo médio, cozinhe a lentilha até que fique al dente. Escorra e reserve. Em uma panela, aqueça um fio de azeite e refogue a cebola até dourar. Adicione o alho e refogue por mais um minuto. Adicione o arroz integral à panela e mexa bem. Coloque a lentilha e tempere com sal, pimenta-do-reino e adicione a folha louro e o cominho. Adicione a água quente, tampe e cozinhe em fogo baixo até que o arroz fique macio. Sirva em seguida.