Volta às aulas: 9 livros para crianças e educadores / Crédito: EdiCase Educacao

Começar o ano letivo envolve muito mais do que cadernos novos. É tempo de adaptação e convivência, marcado por expectativas e pequenos desafios diários que atravessam a infância e a rotina escolar. Pensando nisso, reunimos livros que ajudam a viver esse período com mais leveza e sentido. São histórias e reflexões que estimulam o diálogo, a imaginação e o pensamento crítico, além de títulos voltados ao apoio de educadores e das famílias. Confira! 1. Brincadeira é coisa séria Resultado de um projeto da OSC Gaiato em parceria com a Fundação Abrinq, o livro organizado por Barbara Buck e Issaka Maïnassara Bano, publicado pela Cortez Editora, defende o brincar como parte fundamental da formação humana. A partir de vivências intergeracionais, a obra mostra como jogos, cantigas e invenções fortalecem vínculos e favorecem o desenvolvimento emocional e social.

2. Vamos falar de inteligência artificial Este livro-caixinha® reúne 100 perguntas provocativas sobre como a inteligência artificial (IA) já impacta estudos, trabalho e decisões do dia a dia. Sem linguagem técnica, cada carta estimula reflexão crítica e uso consciente da IA. A obra, de Maria das Graças Cleophas, aborda temas como aprendizagem, criatividade, ética e uso responsável da tecnologia. Ideal para estudantes e educadores em tempos de transformação digital. Um convite a pensar antes de automatizar.

3. Me escuta? – Porque toda criança merece ser escutada, inclusive a que vive em você Neste livro sensível e profundo, a educadora Thelma Nascimento convida adultos a escutar verdadeiramente as crianças, inclusive a criança interior que todos carregam. A partir de histórias reais e práticas de escuta, a obra revela sentimentos que muitas vezes passam despercebidos. O foco está na construção de vínculos seguros, presença e acolhimento emocional. Uma leitura para transformar relações familiares. Porque escutar também é cuidar. 4. Por um currículo Ao questionar políticas educacionais que buscam padronizar o ensino e definir conteúdos “essenciais”, o livro propõe a escola como espaço de criação, diálogo e conflito. A obra defende uma educação que reconheça a pluralidade e o inacabamento como parte do aprender, em oposição a modelos centralizadores. Publicado pela Cortez Editora, o título reúne anos de pesquisa da doutora em Educação Alice Casimiro Lopes. 5. Hércules 2: Um herói (quase) comum em missão no Olimpo Nesta sequência da série juvenil escrita por Tom Vaughan, Hércules, filho de Zeus, encara uma excursão escolar à Grécia que sai completamente do esperado: nesta jornada ele encontra deuses misteriosos e provas inspiradas na mitologia clássica. Narrada em formato de diário e acompanhada por ilustrações bem-humoradas, a história publicada pela VR Editora mistura aventura e cotidiano escolar enquanto o protagonista descobre que coragem, amizade e lealdade podem definir um herói.

6. Abigail e o grande recomeço Abigail, uma menina de 9 anos cheia de imaginação enfrenta seu primeiro dia em uma nova escola. Animada para fazer amigos, acredita que suas brincadeiras vão conquistar todo mundo. Seu maior sonho é compartilhar o incrível Centro de Aventuras que ganhará dos pais com seus novos colegas. Porém, o que parecia um começo perfeito logo se transforma em uma grande confusão. Escrito por Bethany McIlrath e publicado no Brasil pela Editora Mundo Cristão. 7. 1, 2, 3, vamos contar? Quantos barquinhos navegam pelo mar? E quantos passarinhos no céu a voar? Repleto de ilustrações coloridas e rimas divertidas, este livro vai introduzir os pequenos no universo dos números e ensiná-los a contar de forma lúdica e descontraída. Com essa publicação da Caminho Suave, a autora Maíra Lot Micales propõe aos pais e professores driblar o famoso medo de matemática. 8. Para Norberto, tá tudo certo Muitas vezes acreditamos que situações impedem nossas ações. Ficamos paralisados sem saber o que fazer e como fazer. Para a volta às aulas, um momento de grande tensão, as crianças podem conhecer o Norberto, o tatu que vê tudo certo. Ele consegue ver um lado bom mesmo diante de um desafio. Publicada pela Ciranda na Escola, a obra da psicopedagoga Iara Mastine ensina aos pequenos como olhar para seus sentimentos e viver de acordo com sua intuição.