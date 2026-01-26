Jantar saudável em minutos: 3 pratos leves que você vai adorar / Crédito: EdiCase Culinaria

Nem sempre é fácil conciliar praticidade com uma refeição nutritiva e gostosa. Por isso, selecionamos três receitas que você consegue preparar em poucos minutos, usando ingredientes simples, mas cheias de sabor. São pratos leves, saborosos e perfeitos para transformar o jantar em um momento prazeroso e descomplicado. Confira! 1. Ratatouille de forno simples Ingredientes 1 berinjela fatiada

1 abobrinha fatiada

1 tomate fatiado

1/2 cebola fatiada

2 colheres de sopa de azeite

1 dente de alho picado

Sal, pimenta-do-reino e ramos de alecrim a gosto Modo de preparo Preaqueça o forno a 180°C. Em um refratário, espalhe a berinjela, a abobrinha, o tomate e a cebola em camadas alternadas. Misture o azeite com o alho, sal, pimenta-do-reino e regue sobre os legumes. Cubra com papel-alumínio e leve ao forno por 20-25 minutos. Retire o papel, polvilhe os ramos de alecrim e asse por mais 10 minutos, até os legumes ficarem macios. Sirva em seguida.

2. Salada de macarrão com atum light Ingredientes 200 g de fusilli (macarrão tipo parafuso)

170 g de atum em conserva escorrido

1/2 xícara de chá de milho-verde

1 xícara de chá de floretes de brócolis cozidos

10 tomates-cereja cortados ao meio

1 colher de sopa de azeite

Água para cozinhar

Sal, folhas de manjericão fresco e pimenta-do-reino moída a gosto Modo de preparo Em uma panela com água e sal, cozinhe o macarrão conforme as instruções da embalagem e escorra. Em uma tigela grande, misture o macarrão cozido com o atum, o milho-verde, os floretes de brócolis e os tomates-cereja. Tempere com azeite, sal e pimenta-do-reino e misture delicadamente para que todos os ingredientes fiquem bem distribuídos. Adicione as folhas de manjericão, reservando algumas para decorar ao redor do prato. Sirva em seguida ou leve à geladeira por alguns minutos antes de servir.