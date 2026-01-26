Cardápio semanal com peixe: 5 receitas saudáveis e fáceis / Crédito: EdiCase Culinaria

Incluir peixe no dia a dia não precisa ser complicado nem sem graça. Com ingredientes simples e preparos rápidos, é possível montar um cardápio semanal cheio de sabor, leveza e benefícios para a saúde. Isso porque esse alimento é rico em proteínas de alta qualidade, gorduras boas e um grande aliado da alimentação equilibrada. Pensando nisso, abaixo, selecionamos 5 receitas com peixe que vão transformar as suas refeições da semana. Confira!

1. Peixe grelhado com limão-siciliano e alecrim Ingredientes 2 filés de peixe branco (tilápia, linguado ou pescada)

branco (tilápia, linguado ou pescada) 1 colher de sopa de azeite de oliva

Suco de 1/2 limão-siciliano

1 ramo de alecrim

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto Modo de preparo Em um recipiente, tempere os filés de peixe com sal, pimenta-do-reino e suco de limão-siciliano. Em uma frigideira, aqueça o azeite de oliva em fogo médio, coloque os filés de peixe e grelhe, sem mexer, até formar uma crosta dourada. Vire com cuidado, acrescente o ramo de alecrim e grelhe o outro lado até o peixe ficar macio e se desfazer em lascas. Desligue o fogo e finalize com um fio de azeite de oliva. Se preferir, sirva com uma fatia de limão-siciliano.

2. Salmão assado com tomilho Ingredientes 2 postas de salmão

1 colher de sopa de azeite de oliva

Suco de 1/2 limão

1 colher de chá de tomilho

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto Modo de preparo Em uma assadeira, disponha o salmão e tempere com sal, pimenta-do-reino, suco de limão, azeite de oliva e tomilho. Deixe descansar por 20 minutos. Após, leve ao forno preaquecido a 200 °C até o peixe ficar macio e levemente dourado. Sirva em seguida. 3. Peixe cozido com legumes Ingredientes 300 g de filé de merluza cortado em cubos

1 cenoura descascada e fatiada

1 batata descascada e cortada em cubos

descascada e cortada em cubos 1/2 cebola descascada e fatiada

1 tomate sem sementes e picado

1 colher de sopa de azeite de oliva

1/2 xícara de chá de água

Sal e cheiro-verde picado a gosto Modo de preparo Em uma panela, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e refogue a cebola rapidamente. Acrescente a batata, a cenoura, o tomate, a água e o sal. Cozinhe até os legumes começarem a amolecer. Adicione o filé de merluza, tampe a panela e cozinhe até ficar macio. Desligue o fogo e, se necessário, acerte o sal. Finalize com cheiro-verde e sirva em seguida. 4. Risoto de salmão Ingredientes 1 xícara de chá de arroz arbóreo

arbóreo 150 g de salmão cortado em cubos

1/2 cebola descascada e picada

1 colher de sopa de azeite de oliva

4 xícaras de chá de caldo de legumes quente

Suco de 1/2 limão-siciliano

Sal, pimenta-do-reino moída e salsinha picada a gosto Modo de preparo Em uma panela, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e refogue a cebola até ficar transparente. Acrescente o arroz e mexa por 1 minuto, apenas para envolvê-lo na gordura. Acrescente o caldo quente aos poucos, uma concha por vez, mexendo sempre, até o arroz ficar macio e cremoso. Junte o salmão e tempere com sal e pimenta-do-reino. Cozinhe até o peixe ficar macio. Desligue o fogo, junte o suco de limão-siciliano e misture delicadamente. Finalize com salsinha e sirva em seguida.