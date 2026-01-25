Tarot semanal: previsão para os signos de 26 de janeiro a 01 de fevereiro de 2026 / Crédito: EdiCase Astrologia

Ao longo da semana, a sorte tenderá a se manifestar de diferentes formas, seja por meio de iniciativas pessoais, encontros positivos, reconhecimento, apoio mútuo ou viradas inesperadas do destino. Conforme as cartas do tarot, haverá um convite coletivo para agir com mais confiança, valorizar o que já foi construído e permitir que as mudanças fluam com leveza. As energias ainda favorecerão trocas sinceras e o crescimento gradual. A seguir, o tarólogo e astrólogo Victor Valentim explica o que as cartas do tarot revelam para cada nativo nesta semana. Confira!

Áries – Ás de Paus A carta “Ás de Paus” mostra que a sorte virá por meio de iniciativas e novos impulsos. Ideias ganharão força e portas se abrirão quando você agir com entusiasmo e coragem.

Touro – Nove de Ouros A carta “Nove de Ouros” indica que a semana será marcada por ganhos, conforto e pequenas vitórias pessoais. A sorte aparecerá quando você reconhecer o próprio valor e aproveitar o que já construiu. Gêmeos – Três de Copas A carta “Três de Copas” indica que haverá convites, encontros e boas notícias. A sorte estará nas trocas, nas amizades e em momentos leves que trarão alegria. Câncer – Ás de Copas A carta “Ás de Copas” mostra que novos sentimentos e renovações emocionais se farão presentes. A sorte se manifestará em afetos, reconciliações ou em algo que aquecerá o coração.

Leão – O Sol Uma das cartas mais sortudas do tarô, “O Sol” revela que a clareza, o sucesso e a alegria estarão em evidência. A semana tenderá a ser positiva, com reconhecimento e boas surpresas. Virgem – Seis de Ouros A carta “Seis de Ouros” indica que trocas justas e ajuda mútua marcarão o período. A sorte virá por meio de apoio, equilíbrio e retornos positivos daquilo que você já ofereceu. Libra – A Estrela A carta “A Estrela” mostra que a esperança será renovada e haverá proteção espiritual. A sorte agirá de forma sutil, trazendo alívio, fé e caminhos mais leves.

Escorpião – Ás de Ouros A carta “Ás de Ouros” indica que oportunidades concretas surgirão. A sorte se apresentará em propostas, dinheiro, trabalho ou em algo novo que poderá crescer com o tempo. Sagitário – Roda da Fortuna A carta “Roda da Fortuna” revela que mudanças positivas e viradas inesperadas acontecerão. A sorte girará a seu favor quando você se permitir fluir com os acontecimentos. Capricórnio – Três de Ouros A carta “Três de Ouros” indica que haverá reconhecimento e progresso em equipe. A sorte aparecerá no trabalho, em parcerias e no crescimento construído passo a passo.

Aquário – O Mago A carta “O Mago” indica que o poder pessoal será ativado. A sorte estará em usar bem seus talentos, comunicar-se com clareza e acreditar que você poderá criar realidades. Peixes – Nove de Copas A carta “Nove de Copas” indica que desejos serão atendidos e que haverá uma sensação de satisfação. A sorte virá por meio de pequenas conquistas que trarão alegria e gratidão. Victor Valentim