5 dicas para equilibrar lazer e bons hábitos nas férias escolares / Crédito: EdiCase Educacao

As férias escolares são uma oportunidade para desacelerar e aproveitar o tempo livre. Porém, o período também pode estimular positivamente as crianças e os jovens. Para isso, convivência familiar, criatividade e estímulos adequados são fundamentais, contribuindo para o bem-estar emocional e cognitivo. A seguir, confira cinco dicas para aproveitar as férias de maneira consciente e prazerosa!

1. Reduza o uso de telas e promova equilíbrio emocional A coordenadora pedagógica do Colégio Rio Branco, Simone Costa, reforça que as férias são o momento ideal para ressignificar a relação das crianças com a tecnologia. “Temos observado que muitas chegam ao final do ano com níveis elevados de irritação, ansiedade, dificuldade de concentração e menor tolerância à frustração, sinais diretamente associados ao uso excessivo das telas. As férias são o momento ideal não apenas para reduzir esse impacto, mas para introduzir novas rotinas, reaproximar as famílias e apresentar experiências que tragam equilíbrio emocional e desenvolvimento saudável”, afirma.

Ela destaca que pequenas práticas, como cozinhar juntos, caminhar ou conversar, fortalecem vínculos e ajudam a tornar o período mais leve. “É na presença real e disponível dos adultos que os vínculos se fortalecem e as memórias afetivas ganham profundidade”, completa. 2. Incentive a leitura como hábito prazeroso O recesso também é uma oportunidade para aproximar crianças e jovens dos livros. Para Laura Vecchiolli, coordenadora de Literatura e Informativos da SOMOS Literatura, a leitura ganha força nas férias porque o tempo corre de outra forma. “Nas férias, o tempo corre, sem a pressão dos horários e das tarefas. Isso permite que a criança ou jovem mergulhe num livro de maneira mais espontânea. A leitura, além de divertida, desperta curiosidade, amplia vocabulário e desenvolve autonomia”, destaca.

Entre as sugestões para jovens leitores, ela indica: A ilha perdida, de Maria José Dupré;

Alice no País das Maravilhas, de Lewis Carroll;

As Férias da Bruxa Onilda, de Roser Capdevila. 3. Fortaleça a autonomia e o repertório dos estudantes mais velhos Para adolescentes do Ensino Fundamental, Anos Finais e Médio, a leitura também ajuda na consolidação de competências cognitivas e socioemocionais. A autora de língua portuguesa do Fibonacci Sistema de Ensino, Margarete Xavier, reforça que o hábito constante amplia o pensamento crítico e o repertório cultural. “Quando o jovem lê com regularidade, passa a compreender nuances do mundo, desenvolve pensamento crítico, melhora a escrita e ganha repertório cultural, uma prática que o acompanha para toda a vida”, afirma.

Ela recomenda obras que combinam entretenimento e profundidade: O Alienista (Machado de Assis);

O Primo Basílio (Eça de Queiroz);

1984 (George Orwell). Margarete Xavier complementa que, “ao escolher obras adequadas ao nível de maturidade e interesse de cada estudante, a leitura deixa de ser vista como obrigação e passa a integrar o lazer de forma prazerosa”. 4. Aposte em atividades criativas para fortalecer autonomia Segundo Juliana Storniolo, diretora pedagógica da FourC Learning, as férias são uma chance para que crianças e adolescentes explorem interesses pessoais e desenvolvam autonomia. Atividades como inventar histórias, criar brinquedos improvisados, desenhar, fotografar ou realizar pequenos projetos artísticos estimulam imaginação e desaceleram a mente.

Cozinhar em família, cuidar de plantas, explorar o quintal e participar de tarefas adequadas à idade também ajudam no desenvolvimento. Envolver as crianças no planejamento de viagens ou de passeios simples amplia repertório cultural e desperta curiosidade. 5. Valorize a convivência familiar e os momentos de descanso Para além das atividades, especialistas reforçam que o descanso e a convivência são pilares das férias bem aproveitadas. Sessões de cinema em casa, encontros com amigos e brincadeiras livres contribuem para um recesso equilibrado, desde que combinados com pausas e tempo livre. Juliana Storniolo resume a importância desse período: “Férias bem vividas são aquelas que permitem desacelerar, criar memórias e favorecer descobertas. Ao combinar leitura, brincadeira, vida prática e convivência familiar, o período de recesso transforma-se num momento privilegiado de desenvolvimento”.