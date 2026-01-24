Almoço de sábado: 7 receitas rápidas e deliciosas com peixe / Crédito: EdiCase Culinaria

O peixe é um alimento fonte de proteínas de alto valor que ajudam na construção muscular. Também é rico em minerais, vitaminas e ômega 3, componente reconhecido por favorecer a saúde metabólica e o bem-estar geral. Esse nutriente desempenha papel importante no controle de inflamações, no suporte à memória e na manutenção do sistema cardiovascular, tornando o consumo regular ainda mais relevante. Além dos diversos benefícios para a saúde, essa proteína é saborosa, versátil e fácil de preparar. A seguir, confira 7 receitas de peixes deliciosas para você preparar em poucos minutos e aproveitar o que há de melhor nesse ingrediente!

1. Peixe empanado com fubá Ingredientes 500 g de filé de peixe

1/2 xícara de chá de fubá

1/2 xícara de chá de farinha de trigo

Suco de 1 limão

2 dentes de alho descascados e amassados

Sal, pimenta-do-reino moída e cebolinha picada a gosto

Óleo para fritar Modo de preparo Em um recipiente, coloque o peixe e tempere com suco de limão, alho, cebolinha, sal e pimenta-do-reino. Cubra o recipiente e deixe descansar por 20 minutos. Enquanto isso, em outro recipiente, coloque o fubá e a farinha de trigo e misture bem. Após, passe os filés de peixe sobre a mistura para empanar. Reserve. Em uma panela, coloque o óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Aos poucos, disponha os filés na panela e frite até dourar. Sirva em seguida.

2. Caldo de peixe Ingredientes 500 g de filé de tilápia cortado em cubos

Suco de 1 limão

1 cebola descascada e picada

6 dentes de alho descascados e picados

1 tomate sem sementes e picado

sem sementes e picado 1 pimentão sem sementes e picado

2 batatas descascadas e picadas

1 colher de sopa de páprica doce

1 colher de sopa de azeite

Cheiro-verde picado a gosto

Água para cozinhar Modo de preparo Em um recipiente, coloque o peixe e tempere com o suco de limão. Cubra com plástico-filme e deixe descansar por 15 minutos. Enquanto isso, em uma panela, coloque as batatas, cubra com água e leve ao fogo médio para cozinhar até ficarem macias. Desligue o fogo, espere esfriar, transfira para o liquidificador e bata até obter uma consistência homogênea. Reserve. Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente o pimentão, o tomate, o peixe e a páprica e refogue bem. Junte o creme de batata, tampe a panela e cozinhe por 5 minutos, após levantar fervura. Por último, coloque o cheiro-verde, misture bem e desligue o fogo. Sirva em seguida. 3. Peixe ensopado com grão-de-bico Ingredientes Peixe

600 g de filé de peixe branco firme em postas médias

Suco de 1/2 limão

1 colher de chá de páprica doce

1 colher de chá de cominho em pó

1 colher de chá de alho em pó

Sal, pimenta-do-reino moída e coentro picado a gosto Ensopado 1 colher de sopa de azeite de oliva

1 cebola picada

2 dentes de alho picados

200 g de tomate pelado picado

200 g de grão-de-bico cozido e escorrido

cozido e escorrido 200 ml de água quente

1 colher de chá de cúrcuma em pó Modo de preparo Peixe Em um recipiente, tempere os filés de peixe com o suco de limão, a páprica, o cominho, o alho em pó, o sal e a pimenta-do-reino. Reserve por cinco minutos enquanto prepara o ensopado, tempo suficiente para absorver o sabor sem comprometer a textura.

Ensopado Aqueça o azeite em panela larga, em fogo médio. Refogue a cebola por dois minutos, mexendo até ficar levemente macia. Acrescente o alho e refogue por mais trinta segundos, apenas até liberar aroma. Junte o tomate, a cúrcuma e a água quente, misture bem e cozinhe por três a quatro minutos, até formar um molho encorpado. Adicione o grão-de-bico, mexa e ajuste o sal, se necessário. Distribua os filés de peixe sobre o molho, tampe a panela e cozinhe por cinco a sete minutos, sem mexer, apenas até o peixe ficar macio e cozido por completo. Finalize com o coentro e sirva imediatamente.

4. Filé de merluza à rolê Ingredientes 200 g de queijo muçarela

1 kg de filé de merluza

1 dente de alho descascado e amassado

1 pimentão vermelho sem sementes e cortado em tiras

Suco de 1 limão

Sal a gosto

Azeite para untar Modo de preparo Em um recipiente, coloque o peixe e tempere com suco de limão, sal e alho. Tampe e deixe descansar por 10 minutos. Após, disponha os filés sobre uma tábua e disponha o queijo e o pimentão sobre eles. Enrole e, com a ajuda de um palito de churrasco, feche os filés. Depois, transfira os filés para uma assadeira untada com azeite e leve ao forno preaquecido em temperatura média até dourar. Sirva em seguida. 5. Peixe ao molho de laranja e mostarda Ingredientes Peixe 500 g de filé de peixe branco firme

Sal, pimenta-do-reino moída e alho amassado a gosto

10 ml de azeite de oliva Molho de laranja e mostarda