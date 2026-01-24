5 ajustes essenciais para treinar com segurança no verão / Crédito: EdiCase Saude

Com as altas temperaturas do verão brasileiro, o corpo passa a responder de forma diferente ao esforço físico. O aumento da sudorese, a elevação da frequência cardíaca e a maior perda de líquidos fazem com que o treino, se mantido exatamente igual ao de costume, possa levar à queda de rendimento, desidratação e até mal-estar. Segundo o profissional de educação física Breno Daniel, da Academia Corpo e Saúde, adaptar a rotina de exercícios nesta época do ano é uma medida de saúde, não de comodidade. “O calor intenso faz o organismo trabalhar mais para manter a temperatura corporal. Isso significa que um treino que no inverno era confortável pode se tornar excessivo no verão se não houver ajustes”, explica.

A seguir, confira os ajustes recomendados para manter o treino saudável nos dias mais quentes!

1. Menos carga, mais estratégia Uma das principais adaptações envolve a carga e o volume do treino. Breno destaca que reduzir levemente o peso, o número de séries ou o tempo de esforço contínuo ajuda a evitar sobrecarga cardiovascular. “No verão, o foco deve ser manter a constância sem exaurir o corpo. Ajustar a intensidade preserva o desempenho e reduz o risco de tontura, queda de pressão e fadiga precoce”, afirma Breno Daniel. 2. Atenção redobrada à intensidade Treinos de alta intensidade, como HIIT, cross training e corridas longas, exigem cuidado especial. O ideal é intercalar estímulos intensos com períodos maiores de recuperação. “O corpo demora mais para se recuperar no calor. Se o aluno insiste em manter a mesma intensidade o tempo todo, pode entrar em overreaching, quando o rendimento cai em vez de melhorar”, alerta o profissional de educação física. 3. O melhor horário para treinar no calor Outro ponto-chave é o horário. Conforme o especialista, o ideal é treinar antes das 10h ou após as 18h, quando a radiação solar e a temperatura estão mais baixas. “Treinar sob sol forte aumenta o risco de desidratação, queda de pressão e até insolação. Ajustar o horário é uma das medidas mais simples e mais eficientes”, explica.