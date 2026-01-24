13 curiosidades sobre a cidade de São Paulo / Crédito: Edicase Entretenimento

Em 25 de janeiro, a cidade de São Paulo comemora seu 472º aniversário, marcando o dia de sua fundação em 1554 pelos padres jesuítas Manuel da Nóbrega e José de Anchieta. Ao longo dos anos, ela cresceu exponencialmente, tornando-se não apenas a maior metrópole do Brasil, mas também um centro global de importância econômica, cultural e social. Ao completar mais um ano de existência, celebra não apenas sua história, mas também sua capacidade de se reinventar e se adaptar, fazendo dela uma cidade verdadeiramente única e especial. Por isso, a seguir, confira 13 curiosidades sobre São Paulo!

1. Maior metrópole do Brasil São Paulo é a maior cidade do Brasil. Segundo a Estimativa de População do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), são 11.904.961 habitantes. Além disso, está entre as 10 cidades mais populosas do mundo.

2. Cidade multicultural Conhecida por sua diversidade, São Paulo abriga uma mistura impressionante de culturas e etnias. A cidade é lar de diversas comunidades, como japonesa, italiana, portuguesa, libanesa, entre outras. 3. Economia pujante Considerada o centro financeiro do Brasil, São Paulo é responsável por grande parte da atividade econômica do país. A Bolsa de Valores de São Paulo (B3) é uma das maiores da América Latina. 4. Parques urbanos Apesar de ser uma metrópole agitada, São Paulo conta com diversos parques urbanos, como o Parque Ibirapuera, o mais famoso da cidade, oferecendo áreas verdes para relaxamento e prática de esportes.

5. Gastronomia de classe mundial A cidade é um paraíso para os amantes da gastronomia, com uma oferta vasta de restaurantes que representam diferentes culinárias do mundo. A gastronomia paulistana é reconhecida internacionalmente. 6. Trânsito intenso Infelizmente, São Paulo é conhecida pelo intenso tráfego. O trânsito caótico é uma característica marcante, mas a cidade tem investido em alternativas de transporte público e ciclovias. 7. Maior cemitério da América Latina Com 763.175 m², o Cemitério da Vila Formosa é o maior da América Latina, segundo dados da concessionária Consolare, responsável pelo espaço, e, diferentemente do tradicional Cemitério da Consolação, não apresenta as características de um cemitério convencional, lembrando mais um parque.

8. Cultura e arte A cidade abriga inúmeros museus, galerias de arte e centros culturais. O MASP (Museu de Arte de São Paulo) é um ícone arquitetônico e cultural da cidade. Ele está localizado na Avenida Paulista, um dos principais cartões-postais e um importante centro financeiro e cultural. 9. Selva de Pedra O apelido “Selva de Pedra” destaca a paisagem urbana de arranha-céus que caracteriza a região central de São Paulo, sendo um reflexo da sua posição como centro econômico do país. 10. Cidades irmãs São Paulo é cidade-irmã de diversas metrópoles ao redor do mundo, incluindo Buenos Aires, Nova York e Lisboa, promovendo intercâmbios culturais e econômicos entre essas regiões.