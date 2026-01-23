Repolho hype: hortaliça vira tendência gastronômica e ganha destaque em 2026 / Crédito: EdiCase Saude

De coadjuvante discreto a protagonista improvável, o repolho começa a ocupar um espaço que vai muito além do prato. Versátil e cheio de possibilidades criativas, ele surge como aposta forte tanto na cozinha quanto no universo da comunicação visual. Isso é o que indica o Pinterest Predicts 2026 — relatório da rede social de compartilhamento de fotos que antecipa as trends digitais do ano. Segundo a análise, o “repolho hype”, como foi denominado, deve compor muitas campanhas publicitárias, fotográficas e audiovisuais em 2026. Para Cintia Cristina da Silva, nutricionista da Casa de Saúde São José, essa tendência pode ser muito positiva, já que a hortaliça é acessível e oferece diversos benefícios para a saúde.

“Fortalece o sistema imunológico, ajuda no controle de colesterol e pressão, contribui para o funcionamento intestinal, tem ação anti-inflamatória e antioxidante, além de já ser comprovado o auxílio na prevenção de alguns tipos de câncer, especialmente os do trato digestivo”, comenta.

Nutrientes do repolho Alguns dos nutrientes que se destacam no alimento são: Vitamina C: potente antioxidante;

potente antioxidante; Vitamina K: importante para coagulação sanguínea e saúde óssea;

importante para coagulação sanguínea e saúde óssea; Fibras: auxiliam na regulação do trânsito intestinal;

auxiliam na regulação do Vitamina B9 (ácido fólico): essencial para a renovação celular;

essencial para a renovação celular; Compostos bioativos (glicosinolatos): proteção celular;

proteção celular; Minerais: cálcio, potássio e magnésio. Tendências de preparo do repolho Além de nutritivo, o repolho é um alimento acessível, prático e fácil para inserir no dia a dia, com grande variedade de receitas e modos de preparo. “Você pode preparar o vegetal refogado com alho, cebola e azeite; incorporar em sopas e caldos; inserir como recheio de tortas, panquecas, wraps ou tacos; preparar cozido no vapor ou salteado, além de incluir em saladas”, recomenda Cintia Cristina da Silva. O repolho também é um ingrediente central da culinária asiática, sendo incorporado em pratos como yakisoba, rolinho primavera ou, também, consumido após a fermentação. É o caso não só do chucrute alemão, mas também do kimchi (prato tradicional coreano de vegetais fermentados), que, segundo a especialista da Casa de Saúde São José, também é ótimo para a microbiota intestinal.

Segundo o Pinterest Predicts 2026, as buscas por repolho fermentado subiram 35% na plataforma em dados coletados de 2023 até 2025. O relatório cita outras receitas inspiradas na culinária oriental, como o repolho salteado com shoyu, que teve crescimento também de 35% em pesquisas. O guioza de repolho (espécie de pastel chinês e japonês) cresceu 110% na plataforma. Outros modos de preparo em destaque incluem a sopa de golumpki (prato polonês feito com folhas de repolho cozidas e enroladas em um recheio de carne), com 95% de crescimento no número de pesquisas, enquanto o preparo do repolho ao molho Alfredo teve 45% de acréscimo. Principais tipos de repolho Além da variedade de receitas, existem três tipos principais da hortaliça: o repolho verde, roxo e chinês. O verde é o mais comum e versátil, sendo rico em fibras e vitaminas C e K. O roxo é o mais rico em antioxidantes potentes, com grande ação anti-inflamatória e muitos benefícios à saúde cardiovascular, enquanto o chinês é mais leve e de mais fácil digestão, sendo indicado para quem tem sensibilidade digestiva.