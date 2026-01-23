Quebra de cabelo: veja as causas e como recuperar a saúde dos fios / Crédito: EdiCase Saude

Pontas duplas, fios no ralo do banheiro ou cabelo que se parte com facilidade: esses sinais costumam preocupar. Afinal, nem toda perda de cabelo é igual, e entender o que está por trás do problema é o primeiro passo para cuidar dos fios da forma certa. Embora haja uma confusão entre os termos (e os fatores causadores) da ‘queda’ e ‘quebra’ capilar, essas são manifestações diferentes. “A quebra refere-se ao rompimento da haste do cabelo causada por fios enfraquecidos ou danificados. Já a queda ocorre pela raiz, com o desprendimento do fio”, explica a dermatologista Dra. Flávia Brasileiro, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia. “Como a quebra capilar acontece por vários motivos, incluindo maus hábitos e condições em que há uma ‘anormalidade estrutural’ no cabelo que faz com que ele se torne muito frágil, rachado e quebrado, a chave para tratá-la é a prevenção”, acrescenta a médica.

Sinais e sintomas da quebra de cabelo Entre os sinais e sintomas de um cabelo quebradiço, estão: pontas duplas, frizz, comprimento irregular, fios curtos e quebrados, cabelo que para de crescer em um determinado comprimento, opacidade e ressecamento. “No geral, os processos químicos são os que mais acometem os fios do cabelo causando a quebra da haste. Permanentes, descolorações, colorações e outros tratamentos químicos podem causar quebra ao enfraquecer as ligações proteicas na haste capilar. A exposição repetida a esses fatores pode deixar o cabelo mais quebradiço e propenso à quebra”, comenta a Dra. Flávia Brasileiro.

Alisar o cabelo também pode favorecer a quebra. “Técnicas que alteram a estrutura do fio, como o relaxamento capilar, quebram quimicamente as ligações fortemente unidas que mantêm a integridade do fio. Quando essas ligações são quebradas, o padrão natural dos cachos se alisa. Mas, com o tempo, quanto mais você relaxa os cachos, mais fraco o cabelo fica e mais propenso à quebra”, acrescenta a médica. Perigos do uso de ferramentas térmicas para o cabelo Danos térmicos causados por secadores, chapinhas, babyliss, pentes quentes e outras práticas de modelagem com calor também têm relação com esse tipo de dano. “Os fios podem ficar secos e quebradiços, o que pode resultar em ‘cabelos bolha’ (bubble hair), quando os fios desenvolvem grandes bolhas de ar que funcionam como pontos fracos ao longo da haste capilar, tornando-os mais suscetíveis à quebra”, destaca a dermatologista. A explicação científica é que o uso frequente de fontes térmicas, como chapinhas e secadores, leva à desidratação dos fios, deixando-os secos e quebradiços, segundo a dermatologista Dra. Leila David Bloch, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia – Regional São Paulo (SBD-RESP). “Além disso, pode provocar a abertura ou desgaste da cutícula, a camada externa do fio, e a desnaturação da queratina, proteína responsável pela resistência capilar“, explica.

Procedimentos químicos e uso de fontes de calor Além disso, os procedimentos químicos também podem contribuir para a quebra dos fios. “Já os procedimentos químicos, como alisamentos e colorações, elevam o pH do fio, abrindo a cutícula para acesso ao córtex. Isso rompe as pontes de enxofre (dissulfeto) da queratina, altera a estrutura interna e deixa os fios mais frágeis, porosos e propensos à quebra”, afirma a Dra. Leila David Bloch. Por isso, é importante tomar cuidado com o uso de fontes de cabelos e procedimentos químicos. “Quando há associação de calor com química, os danos se potencializam, resultando em maior risco de quebra, queda por tração, frizz, perda de brilho e afinamento progressivo. Em casos mais severos, pode ocorrer tricotiodistrofia adquirida, com fios extremamente danificados e aspecto espigado”, explica. Outros fatores que favorecem a quebra Estressores ambientais como o excesso de radiação UV e umidade extrema podem ter efeitos prejudiciais às proteínas capilares e aos níveis de umidade dos fios. “Por outro lado, o clima frio, ventoso e a baixa umidade podem levar ao ressecamento, o que causa emaranhados, nós e maior suscetibilidade à quebra”, comenta a Dra. Flávia Brasileiro.

Hábitos diários como escovar ou esfregar o cabelo com a toalha em excesso podem aumentar o atrito nos fios e torná-los mais propensos à quebra também. A médica acrescenta que penteados apertados, como coques, rabos de cavalo e tranças, exercem muita tensão na haste capilar, enfraquecendo-a. “Nesse caso, quando a tensão é excessiva, há um risco de alopecia por tração. Ou seja, um tipo de perda de cabelo causada pela tensão constante e repetida no couro cabeludo, geralmente devido a penteados apertados. Essa tração danifica os folículos capilares, levando à queda de cabelo e, em casos graves, à perda permanente”, alerta a Dra. Flávia Brasileiro. Os cuidados devem abranger também extensões capilares pesadas, apliques e perucas. “A orientação dermatológica inclui limitar a exposição a essas agressões, usar protetores térmicos, realizar tratamentos reconstrutores e manter acompanhamento regular do couro cabeludo”, diz a Dra. Leila David Bloch.

Saúde e alimentação também influenciam a quebra Causas médicas para a quebra capilar também são comuns. “A dieta e o estado geral de saúde desempenham um papel importante na saúde capilar. Cabelos saudáveis requerem proteínas, vitaminas e minerais específicos para crescerem com sucesso”, explica a Dra. Leila David Bloch. Por isso, é essencial apostar em uma alimentação variada e rica. “Nutrientes como vitamina D, ferro e zinco são necessários para funções capilares essenciais, como a síntese de proteínas e o fornecimento de oxigênio dentro e para as células capilares, para um crescimento saudável”, acrescenta. Além disso, é importante ficar atento à saúde. “Quando há um processo de perda de peso rápida, distúrbios da glândula tireoide e outras condições médicas que afetam os hormônios, e doenças que causam má absorção ou ingestão inadequada de proteínas, o paciente pode acabar com deficiência desses nutrientes essenciais e sofrer com a quebra capilar”, diz a dermatologista.