9 chás para ajudar a combater gordura abdominal

9 chás para ajudar a combater gordura abdominalVeja como preparar receitas de bebidas que aceleram o metabolismo e contribuem para a perda de peso
Alguns chás, quando combinados com uma dieta equilibrada e exercícios físicos regulares, podem auxiliar no processo de emagrecimento e na queima da gordura abdominal. Isso porque eles ajudam a acelerar o metabolismo, facilitam a digestão e são antioxidantes e termogênicos. Além disso, essas bebidas também combatem o inchaço e promovem a eliminação de toxinas, contribuindo para uma perda de peso mais eficaz.
Abaixo, confira como preparar 9 receitas de chás para ajudar a combater gordura abdominal!
Chá de goji berry
Ingredientes
- 1 colher de sopa de goji berry desidratada
- 250 ml de água
Modo de preparo
Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Adicione a goji berry e desligue o fogo. Tampe e deixe em infusão por 10 minutos. Sirva em seguida.
Chá de gengibre
Ingredientes
- 1 pedaço de gengibre cortado em fatias
- 500 ml de água
- Suco de 1/2 limão
Modo de preparo
Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Adicione o gengibre, reduza o fogo e ferva por 10 minutos. Desligue o fogo e coe o chá. Acrescente o suco de limão e misture. Sirva em seguida.
Chá de hibisco
Ingredientes
- 1 colher de chá de flores secas de hibisco
- 250 ml de água
Modo de preparo
Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Desligue o fogo e adicione as flores secas de hibisco. Tampe e deixe em infusão por 10 minutos. Coe o chá e sirva em seguida.
Chá de dente-de-leão
Ingredientes
- 1 colher de chá de folhas secas de dente-de-leão
- 250 ml de água
Modo de preparo
Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Desligue o fogo e adicione as folhas secas de dente-de-leão. Tampe e deixe em infusão por 10 minutos. Coe o chá e sirva em seguida.
Chá de alcachofra
Ingredientes
- 1 colher de sopa de alcachofra desidratada
- 500 ml de água
- Suco de 1 limão
Modo de preparo
Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Desligue o fogo e adicione as folhas secas de alcachofra. Tampe e deixe em infusão por 10 minutos. Coe o chá e adicione o suco de limão. Sirva em seguida.
Chá de abacaxi com carqueja
Ingredientes
- Casca de 1/2 abacaxi
- Casca de 1 laranja
- 1 colher de sopa de carqueja
- 1 colher de sopa de gengibre em pó
- 1 l de água
Modo de preparo
Em uma panela, coloque a casca de abacaxi e de laranja, o gengibre em pó e a água e leve ao fogo médio para ferver. Ferva por 10 minutos e desligue o fogo. Adicione a carqueja, tampe e deixe em infusão por 5 minutos. Coe o chá e sirva em seguida.
Chá de cavalinha
Ingredientes
- 1 colher de sopa de cavalinha seca
- 250 ml de água
Modo de preparo
Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Desligue o fogo e adicione a cavalinha seca. Tampe e deixe o chá em infusão por 10 minutos. Coe o chá e sirva em seguida.
Chá verde com limão
Ingredientes
- 1 colher de chá de folhas de chá verde
- 250 ml de água
- Suco de 1/2 limão
Modo de preparo
Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio para aquecer, mas não deixe ferver. Quando estiver quente, coloque as folhas de chá verde. Desligue o fogo, tampe e deixe o chá em infusão por 5 minutos. Coe e adicione o suco de limão. Sirva em seguida.
Chá de canela
Ingredientes
- 2 canelas em pau
- 250 ml de água
Modo de preparo
Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Desligue o fogo e adicione a canela. Tampe e deixe em infusão por 8 minutos. Coe o chá e sirva em seguida.