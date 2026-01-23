5 dicas para melhorar a forma física até o Carnaval sem dietas extremas / Crédito: EdiCase Saude

Com a aproximação do Carnaval, muitas pessoas buscam “fórmulas mágicas” para melhorar a forma física em pouco tempo. Nesse contexto, dietas restritivas, treinos excessivos, “canetas milagrosas” e procedimentos estéticos ganham protagonismo, mas nem todas essas estratégias trazem resultados reais ou seguros. De acordo com o Dr. Bruno Dubeux, médico-nutrólogo e professor da Afya Educação Médica do Rio de Janeiro, o mais importante nesse período é alinhar expectativas e priorizar hábitos que tragam benefícios consistentes ao corpo.

Segundo o especialista, mesmo em poucas semanas é possível notar mudanças como a redução do inchaço, melhora do tônus muscular e aumento da disposição, desde que as escolhas sejam feitas com equilíbrio.

Pensando nisso, ele lista cinco orientações sobre o que realmente funciona ou não para quem quer chegar brilhando no Carnaval. Confira! 1. Ajustes na alimentação funcionam melhor que dietas restritivas Dietas muito rígidas podem até gerar perda de peso rápida, mas costumam provocar queda de energia, perda de massa muscular e aumento do risco de efeito rebote. A recomendação é reduzir o consumo de alimentos ultraprocessados, controlar o excesso de açúcar, álcool e sódio, manter uma alimentação equilibrada e priorizar fontes de proteína, legumes, verduras, carboidratos de boa qualidade e uma boa hidratação ao longo do dia. 2. Exercício físico precisa ser regular, não excessivo Aumentar a carga de treino de forma brusca pode causar lesões, fadiga excessiva e queda de rendimento. O ideal é manter uma rotina que inclua musculação, fundamental para preservar e estimular a massa muscular e manter o metabolismo ativo, combinada a exercícios aeróbicos, mesmo em sessões mais curtas, desde que bem orientadas. A recomendação geral é acumular pelo menos 150 minutos semanais de atividade física moderada.

3. Massagens ajudam no inchaço, mas não promovem perda de gordura Procedimentos como drenagem linfática e massagens modeladoras podem auxiliar na redução da retenção de líquidos e melhorar temporariamente o aspecto da pele. Entretanto, não promovem perda de gordura corporal e devem ser encarados apenas como complemento a uma rotina saudável. 4. Suplementos não substituem alimentação e atividade física Chás, termogênicos e suplementos alimentares costumam ser bastante procurados antes do Carnaval, mas a maioria não possui comprovação científica consistente para perda de gordura ou mudança significativa na composição corporal. Alguns produtos podem ter efeitos discretos quando bem indicados, mas nenhum substitui alimentação equilibrada e exercício físico. Além disso, o uso sem orientação profissional pode trazer riscos à saúde, especialmente em pessoas com problemas cardíacos, ansiedade ou distúrbios do sono. 5. Sono e controle do estresse também influenciam a forma física Dormir pouco e viver sob estresse constante interfere em hormônios ligados ao apetite, à saciedade e ao acúmulo de gordura, além de favorecer resistência à insulina e maior produção de cortisol. Manter uma rotina de sono adequada e cuidar da saúde emocional faz parte do processo de melhora do corpo e da disposição.