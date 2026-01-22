Sucos verdes: 9 receitas para desinchar de forma natural

Sucos verdes: 9 receitas para desinchar de forma naturalConfira como preparar bebidas saudáveis e deliciosas para combater a retenção de líquidos
Incorporar sucos verdes à sua dieta pode ser uma excelente estratégia para aliviar o inchaço e promover a digestão saudável. Cheias de nutrientes, fibras e propriedades desintoxicantes, essas bebidas também fornecem uma dose extra de vitaminas e minerais essenciais para o bem-estar geral. Geralmente, o inchaço é sentido por conta do acúmulo de água nas células, a famosa retenção de líquidos, que piora no calor devido à vasodilatação.
A seguir, confira 9 receitas de sucos verdes para ajudar a desinchar!
Suco verde de couve com maçã-verde
Ingredientes
- 2 folhas de couve
- Suco de 1 limão
- 1 maçã-verde sem sementes e picada
- 1 colher de chá de gengibre ralado
- 200 ml de água gelada
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma mistura homogênea. Coe, se desejar, e sirva em seguida.
Suco verde de pepino com hortelã
Ingredientes
- 1 pepino picado
- 5 folhas de hortelã
- 1 maçã-verde sem sementes e picada
- Suco de 1/2 limão
- 200 ml de água de coco gelada
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma mistura homogênea. Coe, se desejar, e sirva em seguida.
Suco verde de laranja e salsinha
Ingredientes
- 2 laranjas
- 1 ramo de salsinha
- 1 folha de couve
- 200 ml de água gelada
- 1 pedaço pequeno de gengibre
Modo de preparo
Descasque as laranjas, corte em pedaços e retire as sementes. Coloque todos os ingredientes em um liquidificador e bata até obter uma mistura homogênea. Coe, se desejar, e sirva em seguida.
Suco verde de melão e hortelã
Ingredientes
- 2 fatias de melão picadas
- 5 folhas de hortelã
- 1 folha de couve
- 200 ml de água de coco gelada
- Suco de 1/2 limão
Modo de preparo
Em um liquidificador, bata todos os ingredientes até obter um suco homogêneo. Coe, se desejar, e sirva em seguida.
Suco verde de kiwi, espinafre e hortelã
Ingredientes
- 2 kiwis
- 1 punhado de espinafre
- 250 ml de água gelada
- Folhas de hortelã a gosto
Modo de preparo
Descasque e corte os kiwis em cubos. Coloque todos os ingredientes em um liquidificador e bata até obter um suco homogêneo. Sirva em seguida.
Suco verde de abobrinha e limão
Ingredientes
- 1/2 abobrinha picada
- Suco de 1 limão
- 1 folha de couve
- 250 ml de água gelada
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma mistura homogênea. Coe, se desejar, e sirva em seguida.
Suco verde de abacaxi com espinafre
Ingredientes
- 2 fatias de abacaxi picadas
- 1 punhado de folhas de espinafre
- 1 colher de chá de sementes de chia
- 1 colher de sopa de hortelã
- 200 ml de água gelada
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma mistura homogênea. Coe, se desejar, e sirva em seguida.
Suco verde de salsão com maçã
Ingredientes
- 2 talos de salsão
- 1 maçã-verde sem sementes e picada
- 1 colher de chá de gengibre ralado
- 1/2 pepino picado
- 200 ml de água gelada
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma mistura homogênea. Coe, se desejar, e sirva em seguida.
Suco verde de alface com limão
Ingredientes
- 5 folhas de alface
- Suco de 1 limão
- 1/2 pepino picado
- 1 colher de chá de linhaça
- 200 ml de água de coco gelada
Modo de preparo
No liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma mistura homogênea. Coe, se desejar, e sirva em seguida.