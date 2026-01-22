Sucos verdes: 9 receitas para desinchar de forma natural / Crédito: EdiCase Culinaria

Incorporar sucos verdes à sua dieta pode ser uma excelente estratégia para aliviar o inchaço e promover a digestão saudável. Cheias de nutrientes, fibras e propriedades desintoxicantes, essas bebidas também fornecem uma dose extra de vitaminas e minerais essenciais para o bem-estar geral. Geralmente, o inchaço é sentido por conta do acúmulo de água nas células, a famosa retenção de líquidos, que piora no calor devido à vasodilatação. A seguir, confira 9 receitas de sucos verdes para ajudar a desinchar!

Suco verde de couve com maçã-verde Ingredientes 2 folhas de couve

Suco de 1 limão

1 maçã-verde sem sementes e picada

1 colher de chá de gengibre ralado

ralado 200 ml de água gelada Modo de preparo Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma mistura homogênea. Coe, se desejar, e sirva em seguida.

Suco verde de pepino com hortelã Ingredientes 1 pepino picado

picado 5 folhas de hortelã

1 maçã-verde sem sementes e picada

Suco de 1/2 limão

200 ml de água de coco gelada Modo de preparo Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma mistura homogênea. Coe, se desejar, e sirva em seguida. Suco verde de laranja e salsinha Ingredientes 2 laranjas

1 ramo de salsinha

1 folha de couve

200 ml de água gelada

1 pedaço pequeno de gengibre Modo de preparo Descasque as laranjas, corte em pedaços e retire as sementes. Coloque todos os ingredientes em um liquidificador e bata até obter uma mistura homogênea. Coe, se desejar, e sirva em seguida. Suco verde de melão e hortelã Ingredientes 2 fatias de melão picadas

5 folhas de hortelã

1 folha de couve

200 ml de água de coco gelada

Suco de 1/2 limão Modo de preparo Em um liquidificador, bata todos os ingredientes até obter um suco homogêneo. Coe, se desejar, e sirva em seguida.

Suco verde de kiwi, espinafre e hortelã Ingredientes 2 kiwis

1 punhado de espinafre

250 ml de água gelada

Folhas de hortelã a gosto Modo de preparo Descasque e corte os kiwis em cubos. Coloque todos os ingredientes em um liquidificador e bata até obter um suco homogêneo. Sirva em seguida. Suco verde de abobrinha e limão Ingredientes 1/2 abobrinha picada

picada Suco de 1 limão

1 folha de couve

250 ml de água gelada Modo de preparo Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma mistura homogênea. Coe, se desejar, e sirva em seguida. Suco verde de abacaxi com espinafre Ingredientes 2 fatias de abacaxi picadas

1 punhado de folhas de espinafre

1 colher de chá de sementes de chia

1 colher de sopa de hortelã

200 ml de água gelada Modo de preparo Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma mistura homogênea. Coe, se desejar, e sirva em seguida.