Receitas gratinadas: 5 pratos deliciosos e práticos para o almoço / Crédito: EdiCase Culinaria

Preparos levados ao forno costumam unir praticidade, sabor delicioso e apresentação convidativa. Combinando ingredientes simples, molhos cremosos e finalização dourada, pratos desse tipo atendem diferentes preferências e funcionam bem tanto em refeições do dia a dia quanto em momentos especiais — principalmente quando o objetivo é facilitar a rotina do almoço. As receitas gratinadas ganham destaque justamente por essa versatilidade e pelo preparo descomplicado, que permite variar o cardápio sem exigir técnicas complexas. A seguir, descubra 5 opções práticas e apetitosas para renovar o almoço!

Escondidinho de carne moída com purê gratinado Ingredientes Recheio

500 g de carne moída bovina

bovina 2 colheres de sopa de azeite de oliva

1 cebola picada

2 dentes de alho picados

1 cenoura cortada em cubos pequenos

1 xícara de chá de ervilha congelada

2 colheres de sopa de extrato de tomate

1 xícara de chá de caldo de carne quente

1 colher de sopa de farinha de trigo

1 colher de chá de páprica doce

1 colher de chá de tomilho seco

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto Purê 800 g de batata descascada e cortada em pedaços

Água suficiente para o cozimento

2 colheres de sopa de manteiga

1/4 de xícara de chá de leite quente

Sal a gosto Finalização 100 g de queijo muçarela ralado

2 colheres de sopa de queijo parmesão ralado Modo de preparo Recheio

Aqueça o azeite em panela grande, em fogo médio. Refogue a cebola por cerca de 3 minutos, até ficar macia. Acrescente o alho e refogue rapidamente. Junte a carne moída e cozinhe, mexendo, até dourar bem e perder o líquido. Acrescente a cenoura e refogue por mais alguns minutos. Polvilhe a farinha de trigo, misture bem e adicione o extrato de tomate. Despeje o caldo de carne aos poucos, mexendo até formar um molho encorpado. Acrescente a ervilha, a páprica, o tomilho, o sal e a pimenta-do-reino. Cozinhe em fogo baixo por cerca de 10 minutos, até o recheio ficar espesso e úmido. Reserve. Purê

Em uma panela, cozinhe as batatas em água com sal, em fogo médio, até ficarem bem macias. Escorra a água e amasse as batatas ainda quentes. Acrescente a manteiga e misture bem. Junte o leite quente aos poucos, mexendo até obter um purê cremoso e firme. Ajuste o sal. Finalização Distribua o recheio em um refratário, nivelando bem. Cubra com o purê de batata, espalhando com colher ou espátula. Faça leves ondulações na superfície. Polvilhe o queijo muçarela e o parmesão por cima. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por 25 a 30 minutos, até dourar bem. Retire, deixe descansar por 5 minutos e sirva.

Frango gratinado com creme de milho-verde Ingredientes 500 g de peito de frango cozido e desfiado

cozido e desfiado 200 g de milho-verde escorrido

1 xícara de chá de leite

1 colher de sopa de manteiga

1 colher de sopa de farinha de trigo

1 cebola picada

2 dentes de alho picados

150 g de queijo muçarela ralado

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto Modo de preparo Refogue a cebola e o alho em uma panela com a manteiga em fogo médio até ficarem macios. Acrescente a farinha, mexa bem e adicione o leite aos poucos, formando um creme. Bata o milho-verde com um pouco do creme no liquidificador e volte tudo à panela, temperando com sal e pimenta-do-reino. Em um refratário, misture o frango desfiado com o creme de milho-verde, cubra com o queijo muçarela e leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 25 minutos, até gratinar. Sirva em seguida. Couve-flor gratinada com molho branco Ingredientes Floretes de 1 couve-flor

Água suficiente para o cozimento

2 colheres de sopa de manteiga

2 colheres de sopa de farinha de trigo

2 xícaras de chá de leite

Sal e noz-moscada ralada a gosto

150 g de queijo muçarela ralado

2 colheres de sopa de queijo parmesão ralado

Manteiga para untar Modo de preparo Em uma panela em fogo médio, cozinhe a couve-flor em água com sal até ficar macia, porém firme. Escorra bem e reserve. Em panela média, derreta a manteiga em fogo médio. Acrescente a farinha de trigo e mexa por cerca de 1 minuto, sem deixar dourar. Adicione o leite aos poucos, mexendo sempre, até formar um molho liso e encorpado. Tempere com sal e noz-moscada e cozinhe por mais 2 minutos. Disponha a couve-flor em um refratário untado com manteiga. Cubra com o molho branco, espalhando bem. Polvilhe o queijo muçarela e o parmesão por cima. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por 25 a 30 minutos, até gratinar e dourar a superfície.Retire do forno e sirva ainda quente.