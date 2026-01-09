Acerola: conheça a superfruta tropical rica em vitamina C e fácil de cultivar no quintal / Crédito: EdiCase Saude

A acerola (Malpighia emarginata) é uma fruta tropical pequena, mas gigante em potencial para a saúde. Natural das regiões tropicais das Américas, ela se destaca quando madura, com coloração vermelha intensa, e se adaptou perfeitamente ao solo brasileiro, tornando o país um dos maiores produtores e exportadores do mundo. Por ser amplamente cultivada no Brasil, é facilmente encontrada e consumida de diversas formas. A seguir, confira alguns benefícios de incluí-la na alimentação! 1. Potencial antimicrobiano Muitas infecções, causadas por bactérias e outros microrganismos, podem comprometer a saúde. Nesse sentido, alimentos com propriedades antimicrobianas são aliados na prevenção de doenças. O estudo “Propiedades bioactivas de frutas tropicales exóticas y sus beneficios a la salud“, publicado no Archivos Latinoamericanos de Nutrición, realizou uma revisão sistemática sobre os compostos bioativos presentes em frutas tropicais exóticas, incluindo a acerola, e seus potenciais efeitos à saúde.

A pesquisa apontou que os compostos bioativos da acerola demonstraram atividade antimicrobiana em testes laboratoriais (in vitro e in vivo). Esse efeito pode contribuir para a inibição do crescimento de microrganismos prejudiciais, mas mais estudos são importantes para precisar doses seguras para humanos. 2. Fonte excepcional de vitamina C A deficiência de vitamina C leva a problemas como fadiga, imunidade baixa e até escorbuto. Como o corpo humano não produz essa vitamina, é essencial obtê-la por meio da alimentação. A acerola é uma das fontes naturais mais ricas em ácido ascórbico, com um teor que varia entre 1000 e 4500 mg/100 g de fruta, o que equivale a 50 a 100 vezes mais do que o encontrado em laranjas e limões. Inclusive, o estudo “Absorption and excretion of ascorbic acid alone and in acerola (Malpighia emarginata) juice: comparison in healthy Japanese subjects“, publicado na Biological and Pharmaceutical Bulletin, investigou a biodisponibilidade do ácido ascórbico em jovens japoneses saudáveis após a ingestão de ácido ascórbico comercial e suco de acerola. Os resultados mostraram que, após o consumo do suco de acerola, os níveis de ácido ascórbico no sangue foram mais altos do que quando ingerido na forma sintética, enquanto a eliminação pela urina foi menor. Isso sugere que algum componente do suco de acerola ajuda o corpo a absorver melhor a vitamina C e a reter uma quantidade maior dela.

3. Ajuda na redução do peso corporal O excesso de peso e o acúmulo de gordura no fígado podem aumentar o risco de doenças metabólicas, como diabetes e problemas cardiovasculares. Por isso, além de hábitos saudáveis, alimentos que ajudam a equilibrar esses fatores são fundamentais para a saúde. O estudo “Acerola fruit by-product alleviates lipid, glucose, and inflammatory changes in the enterohepatic axis of rats fed a high-fat diet“, publicado na revista Food Chemistry, analisou os efeitos do subproduto da acerola no controle do colesterol, açúcar no sangue e inflamação. A pesquisa foi feita com ratos que seguiram uma dieta rica em gordura, e os resultados mostraram que o consumo do subproduto da fruta ajudou a reduzir o peso corporal, os níveis de gordura no sangue e o acúmulo de gordura no fígado. 4. Contribui para um metabolismo mais equilibrado Distúrbios metabólicos e digestivos dificultam a absorção de nutrientes e possivelmente levam a problemas como obesidade e diabetes. Por sua vez, alimentos que ajudam a regular o metabolismo podem melhorar a saúde digestiva e geral.

Outro achado do estudo “Acerola fruit by-product alleviates lipid, glucose, and inflammatory changes in the enterohepatic axis of rats fed a high-fat diet” foi o aumento da excreção de ácidos biliares pelas fezes e a regulação da síntese de ácidos orgânicos. Isso indica que a acerola é capaz de auxiliar na digestão e na absorção de gorduras. Os testes, por sua vez, foram feitos apenas em ratos. Isso significa que mais estudos clínicos em humanos são necessários para determinar como ela pode ser melhor utilizada na prevenção e no tratamento de distúrbios metabólicos. 5. Tem ação antioxidante capaz de potencializar filtros solares A exposição solar excessiva é capaz de causar envelhecimento precoce, manchas e até câncer de pele. Embora o uso de protetor solar seja essencial, alguns compostos naturais podem potencializar essa proteção. O estudo “Determinação da atividade fotoprotetora e antioxidante em emulsões contendo extrato de Malpighia glabra L. (acerola)”, publicado na Revista de Ciências Farmacêuticas Básica e Aplicada, investigou a capacidade do extrato seco de acerola de atuar como antioxidante e fotoprotetor quando incorporado em emulsões cosméticas.

Os resultados mostraram que a acerola possui atividade antioxidante comprovada, ajudando a proteger a pele contra os danos causados pelos radicais livres. No entanto, na concentração testada, a acerola não apresentou fator de proteção solar (FPS) significativo, ou seja, não pode ser considerada um fotoprotetor por si só. Por outro lado, quando associada a filtros solares químicos, o extrato de acerola demonstrou efeito sinérgico, auxiliando na proteção da pele contra os danos causados pela radiação UV. 6. Fortalece o sistema imunológico O sistema imunológico é a principal defesa do organismo contra vírus e bactérias. Uma alimentação rica em antioxidantes e nutrientes essenciais pode fortalecer essa proteção natural. A acerola é uma das frutas mais ricas em vitamina C, fundamental para o fortalecimento do sistema imunológico. Ela estimula a produção de glóbulos brancos, que combatem infecções, e aumenta a resposta imunológica contra vírus e bactérias. Além disso, seu efeito antioxidante contribui para uma recuperação mais rápida do corpo após doenças. 7. Pode contribuir para o equilíbrio da pressão arterial e da função muscular Além do alto teor de vitamina C, a acerola se destaca como fonte natural de potássio, mineral essencial para o funcionamento adequado do organismo. De acordo com a Tabela Brasileira de Composição de Alimentos (TBCA), 100 g da fruta fornecem cerca de 138 mg de potássio, o que corresponde a aproximadamente 4% da necessidade diária recomendada para adultos, considerando uma ingestão média de 3.500 mg por dia.