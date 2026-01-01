Afta: veja como aliviar o desconforto e acelerar a recuperação

Pequena lesão dolorosa que surge na mucosa da boca pode ser causada por diferentes fatores

De acordo com a coordenadora do curso de Odontologia da Faculdade Anhanguera, Manuella Lamarão, o surgimento de aftas pode estar relacionado a diversos fatores. “Elas podem aparecer devido a pequenas lesões na mucosa, imunidade baixa, falta de vitaminas do complexo B, reações a bactérias bucais, doenças inflamatórias do sistema digestivo e até situações de estresse emocional”, explica.

A saúde bucal vai muito além dos cuidados com dentes e gengivas, incluindo também a atenção às mucosas que revestem toda cavidade oral. Quando surgem ulcerações dolorosas nessa região, conhecidas popularmente como aftas, é fundamental compreender suas origens para um tratamento eficaz.

O impacto dessas feridas, por sua vez, ultrapassa o desconforto momentâneo, interferindo nas atividades básicas do cotidiano. “A dor é causada pela fricção constante entre os dentes, a língua e os alimentos. Comidas muito ácidas ou apimentadas agravam o quadro e prolongam o processo de cicatrização. Em alguns casos, até a fala é afetada, já que o movimento da boca pode irritar ainda mais a região”, destaca a profissional.

Aliviando o desconforto gerado pela afta

Durante o período de cicatrização, que costuma durar de uma a duas semanas, algumas medidas simples ajudam a reduzir o desconforto provocado pela afta:

Evite alimentos ácidos, apimentados ou muito condimentados;

Escove os dentes com cuidado e use escova de cerdas macias;

Faça bochechos suaves com enxaguantes sem álcool;

Aplique gelo no local para aliviar a irritação.

Quando procurar ajuda profissional?

Embora a maioria das aftas desapareça sozinha, Manuella Lamarão reforça que é importante procurar um dentista ou médico em casos específicos:

Se as aftas não cicatrizarem após duas semanas;

Se forem frequentes ou muito dolorosas;

Se houver febre, aumento de gânglios ou outros sintomas associados;

Se a dor impedir a alimentação ou a fala.

“O cuidado caseiro pode aliviar, mas nem sempre resolve. Em alguns casos, o problema pode ter causas mais complexas e até se confundir com lesões de origem infecciosa ou tumoral. Por isso, o acompanhamento profissional é essencial para um diagnóstico seguro”, orienta a dentista.