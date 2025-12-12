Roteiro de Seul: veja o que fazer em locais famosos da cidade

A chegada costuma ser pelo Aeroporto Internacional de Incheon, a cerca de 1h30 do centro. O trajeto pode ser feito pelo trem expresso AREX, ônibus executivo, táxi ou transfer privado por plataformas como a Civitatis.

Seul reúne atrações muito diferentes a poucos minutos de distância. A capital da Coreia do Sul combina tradição e modernidade de forma prática, perceptível na comida, no entretenimento e no ritmo de cada bairro. De áreas universitárias a vilas históricas e regiões multiculturais, o destino permite montar roteiros variados mesmo em viagens curtas.

No cardápio, picanha, fraldinha e outros cortes clássicos vêm acompanhados de arroz, feijão e farofa, servidos no formato de banchan coreano. O ambiente lembra as casas brasileiras e atrai tanto expatriados quanto coreanos curiosos pela gastronomia do Brasil.

Uma boa forma de começar o roteiro é por Hongdae ou Sinchon, bairros universitários conhecidos pela vida noturna , pela cena jovem e pela grande oferta de restaurantes internacionais. Para o almoço, o Ipanema Grill é uma escolha certeira. Com unidades nos dois bairros, é uma das churrascarias brasileiras mais tradicionais de Seul. O fundador chegou à Coreia há cerca de 30 anos, convidado por empresas locais para introduzir o churrasco gaúcho no país.

O buffet inclui pão de queijo, feijoada, massas e até 16 tipos de carnes no rodízio. Além dos clássicos, o restaurante apresenta releituras como fraldinha wagyu, picanha sem gordura, chili steak, barriga de porco e bacon wrap steak, agradando tanto os brasileiros quanto o público internacional.

Depois de explorar Hongdae, vale seguir para Itaewon, bairro multicultural e cosmopolita, ideal para encerrar o dia com um jantar mais longo. O Tabom oferece uma experiência que mistura culinárias do Brasil, da Coreia e de outros países.

Após circular por bairros mais modernos, Ikseondong oferece um contraste interessante. A vila preservada, com ruelas estreitas e hanoks restaurados, concentra restaurantes pequenos e fotogênicos. O Oncheonjip é especializado em shabu-shabu, com caldos equilibrados, carnes finas e vegetais frescos . O famoso ursinho de gelo que derrete lentamente no caldo virou marca registrada da casa.

No dia seguinte, uma boa combinação é explorar Yeonnam-dong, bairro tranquilo e arborizado ao lado de Hongdae. O Café Overdeep funciona bem como pausa no meio do dia ou fim de tarde. Com estética inspirada no fundo do mar, iluminação azulada e ambiente minimalista, serve bebidas autorais como Wave Cream Latte e Deep Blue Lemonade, além de sobremesas populares entre turistas e moradores.

Ainda em Ikseondong, o Ikseon Chwihyang funciona bem para quem quer estender a noite no bairro. O restaurante aposta em uma fusão entre técnicas coreanas e pratos italianos, com opções como pasta rosé com barriga de porco, vôngole reinterpretado, omelete rice e risoto de frango.

Jongno: tradição e gastronomia local

Gwangseokssi

Ikseondong fica próximo a Jongno, o que facilita combinar os dois bairros no mesmo dia. Em Jongno, o Gwangseokssi é referência em comida coreana autêntica. O cardápio inclui carne grelhada em placa de pedra marinada por 48 horas, massa cremosa com pó de gergelim preto, carne e camarões, além de caldo encorpado servido com ossos grandes de costela.

Instagram: @gwangseokssi

Food tour de comidas de rua

Para quem quer aprofundar a experiência gastronômica em Jongno, o food tour guiado por Sangwoo percorre ruas e negócios tradicionais do bairro, apresentando pratos como tteokbokki, hotteok e o famoso pão de sal coreano, com explicações históricas ao longo do trajeto.

Instagram: @Seoul Sky

Myeongdong: comércio e experiências populares

Pig Company e Mongvely

Myeongdong funciona bem como roteiro mais dinâmico, combinando compras e refeições rápidas. O Pig Company e o Mongvely operam no formato “coma à vontade”. O primeiro é focado em carne suína e intestinos variados, enquanto o segundo se destaca por incluir frango aos cortes bovinos e suínos.

Instagrams: @kbbqpigcompany e @kbbqmongvely

Odarijip

Ainda em Myeongdong, para quem quer experimentar um dos pratos mais tradicionais da culinária coreana, o Odarijip é uma excelente opção. Especializado em caranguejo cru marinado no molho de soja (ganjang gejang), o restaurante serve porções frescas, saborosas e acompanhadas de diversos banchan que complementam bem a refeição.

O ambiente é acolhedor e, em alguns horários, os clientes ainda podem desfrutar de música de piano ao vivo no salão, o que deixa a experiência ainda mais especial. É uma parada certeira para quem deseja provar algo diferente durante o passeio pelo bairro.

Instagram: @odarijip

Roof Cat Me

Para uma pausa no meio do roteiro pelo bairro, no Roof Cat Me é possível tomar cafés, chás gelados e bebidas especiais enquanto se interage com diferentes raças de gatinhos que circulam pelo ambiente. A equipe profissional garante o bem-estar dos animais e orienta os visitantes em momentos de alimentação supervisionada. Ao final, ainda há uma pequena loja com presentes temáticos para quem quiser levar uma lembrança.

Instagram: @roofcatme_myeongdong

Jamsil: arquitetura moderna e vista panorâmica

Seoul Sky

Jamsil funciona bem como roteiro de fim de tarde. OSeoul Sky, localizado no 123º andar daLotte World Tower, oferece vista panorâmica da cidade, especialmente ao entardecer.

Região dos palácios: história e arquitetura

A visita aos palácios históricos pode ser combinada com Jongno ou Ikseondong. Alugar um hanbok facilita a entrada no Gyeongbokgung ou Changdeokgung, além de garantir acesso gratuito aos visitantes trajados.

Distritos culturais: espetáculos icônicos

Nanta Show

O Nanta Show é um dos espetáculos mais conhecidos da cena cultural coreana, combinando comédia, teatro físico e percussão executada com utensílios de cozinha em um ritmo quase coreografado. A ausência de falas complexas facilita a compreensão por parte de turistas, tornando a apresentação acessível mesmo para quem não fala coreano.

Dinâmico e altamente interativo, o show envolve o público do início ao fim e se consolidou como um ícone do entretenimento em Seul. A companhia também tem apresentações previstas no Brasil no fim do ano.

Instagram: @cookin_nanta

Jump

O Jump é um dos espetáculos mais populares de Seul e combina artes marciais, humor físico e acrobacias precisas em uma narrativa simples e acessível. Assim como no Nanta, as falas são mínimas, o que facilita o entendimento por parte de turistas.

A apresentação tem ritmo ágil e forte interação com o público, incluindo momentos em que espectadores são convidados ao palco para participar das cenas. Ao final, os atores costumam permanecer no saguão para fotos, o que torna a experiência ainda mais memorável.

Instagram: @jumpkorea

Bairros esportivos: jogos como experiência cultural

Jogos de beisebol ou de basquete

Assistir a uma partida é uma experiência cultural completa em Seul. A Garlic Bros Seoul organiza tours que incluem jantar típico antes da ida ao estádio e ingressos em setores animados.

Instagram: @garlic_bros_seoul

Experiências simbólicas

Nuldam Space

O Nuldam Space é ideal para encaixar entre passeios mais intensos. No café, o visitante escreve uma carta para si no futuro, escolhe a data de envio e sela com lacre de cera.

Instagram: @nuldam_space

Voluntariado em estúdios de inglês

Por meio da Worldpackers, viajantes que ficam mais tempo em Seul podem atuar em estúdios de conversação em inglês em troca de hospedagem gratuita, vivendo a cidade de forma mais local.

Instagram: @worldpackers

Folk village coreana

As folk villages funcionam bem como passeio de meio período. Preservam casas tradicionais, oficinas de artesanato e demonstrações culturais, com visitas guiadas organizadas pela Civitatis.

Instagram: @civitatis_br

Zona Desmilitarizada

A DMZ exige um dia dedicado e é um dos tours mais procurados para entender a divisão da península coreana. O passeio inclui paradas como o Dora Observatory e é organizado pela VIP Travel.

Instagram: @viptravel_choi

Por Débora Oliveira