Receitas de Natal: veja como fazer lombo com abacaxi e maionese de salada russa

Receitas de Natal: veja como fazer lombo com abacaxi e maionese de salada russaAprenda a preparar uma carne saborosa com acompanhamentos irresistíveis para a sua ceia
O lombo de porco é um clássico das festas de fim de ano e ganha ainda mais sabor com as técnicas do chef Felipe Caputo, parceiro da Grano Alimentos. Para a ceia de Natal, ele prepara um cardápio completo com lombo marinado, molho de abacaxi grelhado e uma salada de maionese equilibrada. As combinações destacam a suculência da carne e trazem leveza ao prato, criando uma opção prática e cheia de aroma para celebrar.
O método de marinar por 12 horas ajuda a garantir textura mais macia e cozimento uniforme, importante para evitar o ressecamento comum em preparos de lombo. A receita ainda acompanha um molho de abacaxi grelhado, que soma um adocicado e acidez na medida certa, criando contraste com a carne e deixando o prato mais leve para a mesa de celebrações. A maionese de salada russa, por sua vez, atua como um contraponto importante ao lombo suíno, ajudando a equilibrar o prato tanto no sabor quanto na sensação de peso da gordura.
A seguir, o chef Felipe Caputo ensina como preparar essas receitas. Confira!
Lombo
Ingredientes
- 2 kg de lombo de porco
- 2 colheres de sopa de sal
- 4 colheres de sopa de alho picado
- 2 colheres de chá de páprica doce
- 1 colher de chá de pimenta calabresa
- 1 colher de chá de pimenta-do-reino moída
- 6 colheres de sopa de vinagre de maçã
- 6 colheres de sopa de molho de soja
- 6 colheres de sopa de molho inglês
- 1 pedaço de gengibre ralado
- Suco de 1 laranja
- 250 ml de vinho branco seco
- 200 ml de caldo de legumes
- 2 colheres de sopa de manteiga
- Azeite de oliva a gosto
- Alecrim e tomilho frescos (opcional)
Modo de preparo
Marinada
Coloque o lombo em uma tigela, tempere com o sal, o alho, a páprica doce, a pimenta calabresa, a pimenta-do-reino, o vinagre, o molho de soja, o molho inglês, o gengibre e o azeite. Massageie bem. Coloque o lombo dentro de um saco para marinadas e adicione o suco de laranja, o vinho branco, o caldo de legumes, as ervas (se usar). Retire o ar, feche e leve à geladeira por 12 horas ou de um dia para o outro.
Selagem e forno
Tire o lombo da marinada e reserve todo o líquido. Aqueça uma frigideira em fogo médio. Adicione a manteiga e 2 colheres de sopa de azeite. Sele o lombo por completo até ficar bem dourado de todos os lados. Reserve.
Em uma assadeira, coloque toda a marinada reservada. Posicione o lombo selado por cima da marinada. Se necessário, acrescente mais 200 ml de suco de laranja ou caldo na assadeira. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por 35 minutos ou até dourar bem. Regue o lombo de 10 em 10 minutos com os sucos da assadeira. Reserve enquanto prepara o molho.
Molho de abacaxi grelhado
Ingredientes
- 1 abacaxi descascado
- Caldo da assadeira do lombo assado
- 1 colher de sopa de amido de milho
- 4 colheres de sopa de mel
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- Manteiga para grelhar
Modo de preparo
Retire o lombo da assadeira. Peneire todo o caldo para uma panela. Leve ao fogo médio. Adicione o amido de milho e o mel e mexa até engrossar e ficar brilhante. Acerte o sal e a pimenta-do-reino. Reserve. Corte o abacaxi em fatias de meio dedo de espessura. Após, corte cada fatia em 4 pedaços. Em uma frigideira, aqueça a manteiga em fogo médio e grelhe bem todos os pedaços até dourar. Misture os pedaços de abacaxi grelhados ao molho engrossado. Sirva em seguida com o lombo.
Maionese de salada russa
Ingredientes
Salada
- 2 xícaras de chá de mix salada russa
- 1 cebola-roxa cortada em cubos
- 3 ovos cozidos picados
- 80 g de azeitonas verdes em lascas
- Azeite, sal, pimenta-do-reino e páprica doce a gosto
- Salsinha para finalizar
Maionese
- 2 gemas de ovo
- 1 colher de sopa de mostarda dijon
- 2 dentes de alho
- 3 colheres de sopa de suco de limão
- Raspas de 1/2 limão
- 150 ml de óleo de girassol
- 80 ml de azeite
- Sal, pimenta-do-reino moída, molho de pimenta picante e páprica a gosto
Modo de preparo
Salada
Em uma tigela, misture o mix de salada russa com a cebola, os ovos e a azeitona. Tempere com o azeite, o sal, a pimenta-do-reino e a páprica. Reserve.
Maionese
No liquidificador, coloque as gemas, a mostarda dijon, o alho, o suco de limão e as raspas de limão. Bata até ficar homogêneo. Com o aparelho ligado, comece a adicionar o óleo de girassol em fio bem fino, sem parar, até a mistura começar a engrossar. Em seguida, também em fio, vá colocando o azeite até atingir a consistência cremosa típica de maionese. Finalize temperando com sal, pimenta-do-reino, molho de pimenta picante e páprica. Bata rapidamente apenas para misturar. Leve à geladeira por pelo menos 30 minutos. Após esse tempo, misture a maionese com os legumes e sirva em seguida.
