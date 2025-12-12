O que servir para vegetarianos no Natal: 3 receitas tradicionais repaginadas

O que servir para vegetarianos no Natal: 3 receitas tradicionais repaginadasEssas opções preservam o sabor, a apresentação e o clima natalino da ceia
As receitas tradicionais ajudam a tornar o Natal ainda mais especial, pois carregam memórias, afeto e o sabor das celebrações compartilhadas ao longo dos anos. Para os vegetarianos, é totalmente possível manter essa tradição viva, preparando pratos típicos da celebração em versões sem ingredientes de origem animal.
A seguir, confira 3 receitas tradicionais do Natal em versões vegetarianas!
Salada de maionese vegetariana
Ingredientes
Salada
- 3 batatas cozidas e cortadas em cubos
- 1 cenoura cozida e cortada em cubos pequenos
- 1/2 xícara de chá de ervilha fresca cozida
- 1/2 xícara de chá de milho-verde cozido
- 1 colher de sopa de cebola-roxa picada
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- Salsinha ou cebolinha picada para finalizar
Maionese
- 1 xícara de chá de leite vegetal sem açúcar
- 1/2 xícara de chá de óleo vegetal
- 1 colher de sopa de suco de limão
- 1 dente de alho
- Sal a gosto
Modo de preparo
Maionese
No liquidificador, coloque o leite vegetal, o suco de limão, o alho e o sal. Bata rapidamente. Com o liquidificador ligado, adicione o óleo em fio até a mistura engrossar e atingir textura cremosa. Reserve na geladeira.
Salada
Em uma tigela grande, misture as batatas, a cenoura, a ervilha, a cebola-roxa e o milho-verde. Junte a maionese vegana aos poucos, misturando delicadamente até envolver todos os legumes. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Finalize com a salsinha e leve à geladeira por pelo menos 1 hora antes de servir.
Batatalhoada vegetariana
Ingredientes
- 1 kg de batata descascada
- 2 cebolas cortadas em rodelas
- 4 dentes de alho fatiados
- 1 pimentão vermelho cortado em tiras
- 1/2 xícara de chá de azeitona preta fatiada
- 1/3 de xícara de chá de azeite de oliva
- 1/2 xícara de chá de água
- Cheiro-verde picado, sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- 1 colher de chá de páprica doce
- 1 colher de chá de orégano
- Água para cozinhar a batata
Modo de preparo
Em uma panela, cubra a batata com água, adicione um pouco de sal e leve ao fogo médio para cozinhar até ficar levemente macia. Escorra e reserve. Em um refratário, faça camadas alternadas de batata, cebola, alho, pimentão vermelho e azeitona preta. Tempere cada camada com sal, pimenta-do-reino, páprica e orégano. Regue com o azeite e adicione 1/2 xícara de chá de água. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 40 minutos, cobrindo com papel-alumínio nos primeiros 25 minutos. Finalize com cheiro-verde e sirva quente.
Rabanada vegetariana
Ingredientes
- 1 pão francês amanhecido cortado em fatias médias
- 1 xícara de chá de leite vegetal
- 2 colheres de sopa de açúcar
- 1 colher de chá de canela em pó
- 1 colher de chá de essência de baunilha
- Óleo vegetal para fritar
- 1/2 xícara de chá de açúcar para finalizar
- 1 colher de chá de canela em pó para finalizar
Modo de preparo
Em um recipiente, misture o leite vegetal, 2 colheres de sopa de açúcar, 1 colher de chá de canela em pó e a baunilha. Mergulhe rapidamente cada fatia de pão nessa mistura, apenas o suficiente para umedecer, sem deixar encharcar. Aqueça o óleo em uma frigideira funda, em fogo médio. Frite as fatias de pão até ficarem douradas dos dois lados. Retire e deixe escorrer em papel-toalha. Em um recipiente, misture o açúcar com a canela e passe as rabanadas ainda quentes nessa combinação. Sirva em seguida ou mantenha aquecidas até o momento de levar à mesa.