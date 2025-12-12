7 arcanjos: conheça a missão de cada um deles / Crédito: Edicase Entretenimento

Os sete arcanjos desempenham papéis significativos em diversas tradições espirituais e religiosas, sendo figuras celestiais veneradas por sua proximidade com o divino. Presentes em muitas culturas, esses seres angelicais são considerados mensageiros e guardiões que atuam como intermediários entre o céu e a terra. Cada arcanjo é associado a atributos específicos, como proteção, cura, sabedoria e justiça, desempenhando funções únicas na esfera espiritual. A compreensão dessas figuras angelicais transcende fronteiras religiosas, influenciando diversas correntes espirituais e esotéricas.

A seguir, confira as principais características de alguns arcanjos! 1. Arcanjo Rafael O arcanjo Rafael é voltado para os serviços de cura. Diz-se que ele vive nos Templos de Luz, e que seus raios salutares são destinados aos seres do mundo visível. Ele consegue emanar suas habilidades a partir da essência dos deuses-pais Hélios e Vesta. Também é responsável pelo tratamento de suas legiões angélicas, em que aprendem a atrair a energia de Deus e usá-la para cura daqueles que suplicam. 2. Arcanjo Ezequiel (Zadkiel) Ao arcanjo Ezequiel, ou Zadkiel, foram confiados os serviços de apelos e de transformações. Essa habilidade é devida ao Fogo Violeta, que fica sob a custódia do arcanjo. Esse Fogo é capaz de transformar a energia contaminada por erros e transformá-la em amor, por meio da Chama da Violeta. Essa transmutação de energia e retirada do erro é feita sem sofrimento. 3. Arcanjo Uriel O arcanjo Uriel possui um manto rubi-dourado e é sempre acompanhado por diversos anjos. Ele serve ao Sexto Raio, energia de Deus que eleva a vida e os seres por meio da devoção, e tem a missão de proteger e auxiliar as almas encarnadas em busca de evolução. Assim, Uriel tem como principal característica a paz e antecipar a completa cura da alma e do corpo dos seres humanos.

4. Arcanjo Samuel Samuel é conhecido como o arcanjo do amor, da adoração e da dedicação a Deus. É famoso pela sua infinita misericórdia pela humanidade. Junto das suas ações misericordiosas, seu complemento divino é a Bem-Amada Caridade. Dessa forma, qualquer sentimento de gratidão que seja emanado do coração de uma criatura é visto na cor rosa. 5. Arcanjo Miguel O arcanjo Miguel é o mensageiro de Deus mais conhecido, e serve como uma fonte de fé, proteção e libertação contra o mal. Por estar presente na Terra desde a sua formação, ele presta diversos serviços à humanidade e mantém acesa a iluminação de Força da Fé Iluminada. Dessa forma, ele e sua legião de anjos trabalham incansavelmente na eliminação de pensamentos, sentimentos e energias inferiores dos seres humanos. 6. Arcanjo São Gabriel O arcanjo São Gabriel, também é conhecido como confidente de Deus, e um dos sete anjos ao lado Dele, tem a missão de ajudar na vinda do Salvador. Por essa razão, é chamado de anjo da Redenção. Ele também foi aquele que trouxe revelações ao profeta Daniel, à Virgem Maria e ao sacerdote Zacarias. Também é tido como um exemplo de veneração à Maria Santíssima, pois foi o primeiro a pronunciar “Ave-Maria”.