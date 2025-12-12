6 orações para o Dia de Nossa Senhora de Guadalupe / Crédito: Edicase Entretenimento

A devoção à Nossa Senhora de Guadalupe, uma das manifestações mais significativas da Virgem Maria na tradição católica, inspira fervor em diversos fiéis ao redor do mundo. O dia dedicado à santa, celebrado em 12 de dezembro, é um momento especial para as pessoas expressarem sua fé e gratidão por meio de orações e homenagens. A primeira aparição de Nossa Senhora de Guadalupe aconteceu em 1531, para o indígena Juan Diego, no atual México. A santa teria suplicado que ele fosse até o bispo e implorasse para que ele construísse uma Igreja no local para honrar a ela e a Jesus.

Em uma segunda aparição, a Virgem pediu a Juan Diego que subisse ao topo da colina, onde ele encontrou flores crescendo em um local árido e inóspito. A santa o instruiu a colher as flores e levá-las ao bispo como um sinal de sua mensagem divina. Quando Juan Diego desdobrou seu manto diante do bispo para revelar as flores, uma imagem miraculosa de Nossa Senhora de Guadalupe apareceu impressa no tecido. A figura trazia consigo uma combinação de elementos cristãos e símbolos indígenas, o que teve um impacto significativo na população local. A notícia do milagre espalhou-se rapidamente, e o bispo reconheceu a autenticidade da aparição. A seguir, confira orações à Nossa Senhora de Guadalupe para rogar por milagres e proteção! 1. Oração à Nossa Senhora de Guadalupe Ó, gloriosa Mãe de Deus, Nossa Senhora de Guadalupe, padroeira das Américas, tu és nossa mãe compassiva. Curai nossas penas, nossas misérias e dores, acolhei-nos no aconchego do teu manto. Escutai, mãe, as nossas preces (faça o pedido).

Amparai os doentes e desempregados, abençoai nossas casas e as nossas famílias, protegei nossos filhos livrando-os das maldades e dos perigos desse mundo. Guardai nossos lares escondendo-os dos olhos dos maus, que neles o nome de Deus seja sempre invocado com respeito e amor. Que os seus mandamentos sejam observados com fidelidade. Que vosso bendito nome, ó Mãe querida, seja sempre lembrado com muita devoção. Que a palavra de Deus seja sempre meditada e seguida todos os dias da nossa vida. Que a nossa obediência a teu Filho Jesus exale tal qual uma rosa um perfume de santidade. Amém! Reze um Pai-Nosso, uma Ave-Maria e um Glória ao Pai.

Nossa Senhora de Guadalupe, rogai por nós! 2. Oração para buscar saúde espiritual e física Imaculada Mãe, Santa Maria de Guadalupe, saúde dos doentes, nas tuas mãos de enfermeira celestial que curaram João Bernardino e nos trouxeram um rio de luz, de vida e de saúde, coloco a minha fé, a minha esperança e todos os meus sofrimentos para que os possa unir à paixão do teu Filho Jesus Cristo, como meio de salvação para mim e os meus irmãos. A partir deste momento, aceito tudo o que o Sagrado Coração do seu Filho me envia. Quero completar na minha vida o que falta a sua Paixão Redentora. Confio que me dará força e tudo o que eu precisar para encontrar minha saúde espiritual e também minha saúde física, se for para a Glória de Deus e verdadeiro bem de minha alma. Amém.

Nossa Senhora de Guadalupe, rogai por nós! 3. Oração para clamar por Nossa Senhora de Guadalupe Perfeita, sempre Virgem Santa Maria, Mãe do verdadeiro Deus, por quem se vive. Tu, que, na verdade, és nossa Mãe compassiva, te buscamos e te clamamos. Escuta com piedade nosso pranto, nossas tristezas. Cura nossas penas, nossas misérias e dores. Tu, que és nossa doce e amorosa Mãe, acolhe-nos no aconchego do teu manto, no carinho de teus braços. Que nada nos aflija nem perturbe nosso coração. Mostra-nos e manifesta-nos a teu amado Filho, para que n’Ele e com Ele encontremos nossa salvação e a salvação do mundo.