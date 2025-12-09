Descubra qual é o anjo da guarda do signo de Capricórnio

O anjo da guarda é uma presença constante em diversas tradições espirituais e religiosas, representando proteção, cuidado e a orientação de um caminho divino. Para muitas pessoas, ele é visto como um guardião pessoal, designado para acompanhar cada indivíduo ao longo da vida. Sua figura simboliza apoio nos momentos difíceis, auxílio nas decisões importantes e a sensação de que ninguém está totalmente sozinho diante dos desafios do cotidiano.

Segundo Emylian Kali, consultor esotérico da iQuilibrio, Cassiel é o anjo da guarda disciplinado do signo de Capricórnio. Ele traz consigo a energia de disciplina, perseverança, estrutura e orientação para suporte nos caminhos da construção sólida e da realização pessoal.