Pratos leves: 9 receitas para começar a semana com energia

Mais uma semana inicia e, com ela, a dúvida sobre o que preparar para as refeições para manter a energia e o bem-estar. Por isso, selecionamos algumas sugestões de pratos leves. São receitas nutritivas, diferenciadas e muito apetitosas. Dessa forma, você consegue variar o cardápio de maneira gostosa, saudável e criativa. Veja! Nhoque de couve-flor com molho de castanha-de-caju Ingredientes Massa

450 g de couve-flor

50 g de farinha de linhaça

100 g de farinha de amêndoas

2 gemas de ovo

Salsinha picada e sal a gosto

Água

Farinha de amêndoas para enfarinhar Molho 1 xícara de chá de castanha-de-caju crua

3 xícaras de chá de água

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto Modo de preparo Massa Em uma panela, cubra a couve-flor com água e leve ao fogo médio para cozinhar até ficar macia. Após, escorra a couve-flor e triture-a em um processador até obter um purê. Aguarde esfriar e coloque o purê dentro de um pano de prato. Aperte bem até sair toda a água e disponha em um recipiente. Misture o purê com a farinha de linhaça e de amêndoas. Adicione o sal e misture. Acrescente as gemas de ovo e mexa até obter uma massa homogênea. Cubra a massa com plástico-filme e leve à geladeira por 15 minutos. Depois, enfarinhe uma superfície lisa com farinha de amêndoas, disponha a massa sobre ela, enrole e corte em formato de nhoque. Em uma panela grande, ferva a água em fogo médio e coloque o nhoque para cozinhar. Assim que subir à superfície, retire da água.

Molho Em um recipiente, deixe a castanha-de-caju de molho com água por 8 horas. Depois, escorra e lave em água corrente. Em um liquidificador, coloque a castanha-de-caju e a água. Bata por 1 minuto. Coe o leite obtido em uma peneira bem fina. Coloque em uma frigideira e leve ao fogo médio, mexendo sempre, até engrossar. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Sirva o nhoque com o molho e a salsinha. Tilápia com molho de tomate Ingredientes 2 filés de tilápia

2 dentes de alho descascados e picados

1 pimentão vermelho sem sementes e cortado em tiras

1 xícara de chá de molho de tomate

1 colher de sopa de azeite de oliva

Suco de 1/2 limão

Sal, folhas de manjericão e pimenta-do-reino moída a gosto Modo de preparo Em um recipiente, tempere os filés de tilápia com sal, pimenta-do-reino, alho e suco de limão. Em uma frigideira, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e grelhe os filés de peixe dos dois lados. Adicione o molho de tomate e o pimentão. Cozinhe por mais 5 minutos. Desligue o fogo e sirva o peixe com folhas de manjericão.

Cuscuz marroquino com castanha-de-caju, hortelã e frango Ingredientes 1 xícara de chá de cuscuz marroquino

1 xícara de chá de água quente

1 peito de frango cozido e desfiado

1/4 de xícara de chá de castanha-de-caju picada

picada Uva-passa, folhas de hortelã, azeite de oliva, sal e pimenta-do-reino moída a gosto Modo de preparo Em uma panela, coloque o cuscuz marroquino e hidrate com água quente. Tampe e deixe descansar por 5 minutos. Após, solte com a ajuda de um garfo e adicione o frango, a castanha-de-caju, a uva-passa e as folhas de hortelã. Mexa para incorporar e tempere com azeite de oliva, sal e pimenta-do-reino. Sirva em seguida. Rolinho de berinjela com carne moída Ingredientes 400 g de carne moída magra

magra 2 berinjelas cortadas em fatias

1 cebola descascada e picada

2 dentes de alho descascados e amassados

3 colheres de sopa de molho de tomate

1 de tomate sem sementes e cortado em cubos pequenos

Azeite de oliva, sal e pimenta-do-reino moída a gosto Modo de preparo Em uma panela, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e doure o alho e a cebola. Acrescente a carne moída e refogue até que ela perca a cor avermelhada. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Adicione os cubos de tomate e o molho de tomate. Cozinhe por mais 2 minutos, desligue o fogo e reserve. Em um recipiente, coloque as fatias de berinjela, tempere com sal e pimenta-do-reino e pincele com um pouco de azeite de oliva. Em uma grelha, em fogo médio, disponha as fatias de berinjela e doure dos dois lados. Retire o vegetal da grelha, recheie com a carne e enrole. Sirva em seguida.

Torta de brócolis com manjericão Ingredientes Massa 1 xícara de chá de farinha de linhaça

1 xícara de chá de farinha de trigo integral

1/2 colher de chá de sal

4 colheres de sopa de azeite de oliva

1/2 colher de sopa de fermento químico em pó

1/2 xícara de chá de leite desnatado Recheio 2 ovos batidos

1/2 cebola descascada e picada

2 xícaras de chá de floretes de brócolis

1/2 xícara de chá de manjericão picado

1 colher de chá de sal

1 pitada de pimenta-do-reino moída

1 pitada de noz-moscada em pó Modo de preparo Massa