Tarot semanal: previsão para os signos de 08 a 14 de dezembro de 2025

As cartas do tarot mostram que a semana trará uma energia de renovação emocional e impulso para todos os signos, como se cada pessoa percebesse com mais clareza aquilo que precisará ser iniciado, ajustado ou encerrado. Haverá um movimento coletivo de abertura para novas experiências, acompanhado de um desejo crescente de cuidar melhor de si, fortalecer vínculos e reorganizar planos. A seguir, o tarólogo e astrólogo Victor Valentim explica o que as cartas do tarot revelam para cada nativo nesta semana. Confira!

Áries – Cavaleiro de Paus A carta “Cavaleiro de Paus” mostra que será uma semana de impulso, vontade e movimento. Você se sentirá mais animado(a), com pressa de viver, resolver e avançar. Apenas tome cuidado para não atropelar tudo por empolgação. Touro – A Imperatriz A carta “A Imperatriz” indica que a semana trará prazer, cuidado e conexão com tudo que lhe faz sentir bem. Amor, beleza, comida boa, carinho e até dinheiro tenderão a fluir melhor. Tente se permitir receber. Gêmeos – O Eremita A carta “O Eremita” mostra que você poderá sentir vontade de ficar mais na sua, pensar, refletir e observar antes de agir. Não será solidão ruim, e sim um silêncio necessário para escutar a própria mente. Câncer – Rainha de Copas A carta “Rainha de Copas” revela sensibilidade, acolhimento e empatia na sua semana. Você sentirá tudo com mais profundidade. Será uma fase linda para cuidar de quem ama e de si.

Leão – O Sol A carta “O Sol” mostra que alegria, brilho e boas notícias marcarão os próximos dias. Você entrará em uma semana leve, com a autoestima em alta e motivos reais para sorrir. Tente aproveitar, pois será uma fase de luz. Virgem – Sete de Ouros A carta “Sete de Ouros” indica que nada acontecerá de uma vez, mas tudo crescerá. A semana pedirá paciência, observação e confiança no processo. O que for seu será construído. Libra – Dois de Copas A carta “Dois de Copas” mostra que parcerias estarão em destaque. Poderá ser amor, reconciliação, amizade fortalecida ou uma nova conexão surgindo. A semana será linda para dividir a vida com alguém.

Escorpião – A Morte A carta “A Morte” mostra que a semana trará encerramento de ciclo. Algo precisará ser deixado para trás de vez. Doerá um pouco? Talvez. Mas libertará muito mais. Sagitário – Três de Paus A carta “Três de Paus” indica que seus planos começarão a ganhar horizonte. Você voltará a sonhar mais longe e enxergar futuro. A semana será boa para programar viagem, mudança ou um novo projeto. Capricórnio – Dez de Ouros A carta “Dez de Ouros” revela que estabilidade, segurança e sensação de construção sólida marcarão o período. Uma resposta boa sobre dinheiro, trabalho ou algo ligado à família poderá chegar. Será uma energia de base firme.

Aquário – O Louco A carta “O Louco” mostra que a semana incentivará você a ousar, tentar, se permitir errar e viver algo diferente. Tente soltar um pouco o controle e seguir adiante. A vida desejará surpreendê-lo(a). Peixes – Ás de Copas A carta “Ás de Copas” revela que um novo começo emocional surgirá. Poderá ser um novo amor, um novo sentir ou uma reconciliação consigo. Seu coração voltará a se abrir. Victor Valentim