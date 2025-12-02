Salpicão vegetariano de Natal: 5 receitas irresistíveis e sem carne

Salpicão vegetariano de Natal: 5 receitas irresistíveis e sem carneVeja como deixar a sua ceia mais gostosa com opções simples e sem ingredientes de origem animal
O Natal é uma época de celebração e confraternização, e a culinária desempenha um papel crucial nesse contexto festivo. Para aqueles que seguem uma dieta vegetariana, existem opções que podem proporcionar uma ceia deliciosa. O salpicão, por exemplo, é uma salada fria que une diversos ingredientes e que pode ser reinventada sem ingredientes de origem animal, oferecendo sabores deliciosos e texturas variadas.
A seguir, confira 5 receitas de salpicão vegetariano para o Natal!
Salpicão vegetariano leve
Ingredientes
- 1 xícara de chá de cenoura descascada e ralada
- 2 xícaras de chá de repolho fatiado em tiras
- 1 colher de sopa de suco de limão
- Sal, maionese vegana, pimenta-do-reino moída e azeite a gosto
- Folhas de coentro para decorar
Modo de preparo
Em um recipiente, coloque a cenoura e o repolho e misture. Adicione a maionese vegana e mexa para incorporar. Tempere com suco de limão, sal, pimenta-do-reino e azeite. Decore com folhas de coentro e leve à geladeira até o momento de servir.
Salpicão vegetariano de batata com maçã
Ingredientes
- 1 cenoura descascada e ralada
- 1 xícara de chá de batata cozida e cortada em cubos
- 1 xícara de chá de batata-palha
- 1/2 maçã-verde sem sementes e picada
- 1/2 xícara de chá de milho-verde
- 1/2 salsão picado
- 1/2 xícara de chá de azeitona verde sem caroço e picada
- 1/2 xícara de chá de uva-passa
- 1/2 xícara de chá de maionese vegana
- Suco de 1 limão
- Sal e cheiro-verde picado a gosto
Modo de preparo
Em um recipiente, coloque a cenoura, a batata, a maçã-verde, o milho-verde, o salsão, a uva-passa e a azeitona. Adicione a maionese vegana, o sal e o suco de limão e mexa para incorporar. Leve à geladeira por 1 hora. Retire da geladeira e sirva com a batata-palha e o cheiro-verde.
Salpicão vegetariano tradicional
Ingredientes
- 1 xícara de chá de ervilha fresca cozida
- 2 colheres de sopa de uva-passa preta
- 1 cenoura descascada e ralada
- 170 g de milho-verde
- 1 xícara de chá de repolho fatiado
- 1 colher de sopa de azeite de oliva
- 1 xícara de chá de maionese vegana
- 100 g de batata-palha
- Sal a gosto
Modo de preparo
Em um recipiente, coloque a ervilha, a uva-passa, a cenoura, o milho-verde e o repolho e misture. Tempere com azeite e sal. Por último, coloque a maionese vegana e mexa para incorporar. Leve à geladeira por 1 hora. Retire da geladeira e sirva com a batata-palha.
Salpicão vegetariano de palmito
Ingredientes
Salpicão
- 1,8 kg de palmito picado
- 2 colheres de sopa de uva-passa
- 1 cebola-roxa descascada e cortada em cubos
- 1/2 maçã-verde sem sementes e picada
- 1 pimentão vermelho sem sementes e cortado em cubos
- 1 pimentão amarelo sem sementes e cortado em cubos
- 1 pimentão verde sem sementes e cortado em cubos
Molho
- 300 g de creme de leite de amêndoas
- 1 colher de sopa de mostarda
- 2 colheres de sopa de maionese vegana
- 1 colher de sopa de vinagre
- Sal, cheiro-verde picado e batata-palha a gosto
Modo de preparo
Salpicão
Em um recipiente, coloque o palmito, a uva-passa, a cebola-roxa, a maçã-verde e os pimentões e misture. Reserve.
Molho
Em outro recipiente, coloque o creme de leite de amêndoas, a mostarda, a maionese vegana, o vinagre e o sal e misture até obter uma consistência homogênea. Junte o molho à salada e mexa para incorporar. Leve à geladeira por 1 hora. Retire da geladeira e acrescente a batata-palha e o cheiro-verde. Sirva em seguida.
Salpicão vegetariano de quinoa e alho-poró
Ingredientes
Salpicão
- 1 xícara de chá de quinoa cozida
- 2 colheres de sopa de azeite de oliva
- 1/2 talo de alho-poró cortado em rodelas finas
- 1 cenoura descascada e ralada
- 1/2 pimentão vermelho sem sementes e picado
- 170 g de milho-verde
- Azeite de oliva e sal a gosto
Creme
- 2 colheres de sopa de maionese vegana
- 4 colheres de sopa de azeite de oliva
- 2 dentes de alho descascados e picados
- Suco de 1 limão
- Sal a gosto
Modo de preparo
Salpicão
Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o alho-poró e refogue por 4 minutos. Desligue o fogo e transfira para um refratário. Acrescente a cenoura, o pimentão, o milho-verde e a quinoa e misture. Reserve.
Creme
Em um liquidificador, coloque a maionese vegana, o azeite, o alho, o suco de limão e o sal e bata até obter uma consistência homogênea. Despeje o creme sobre os vegetais e mexa para incorporar. Leve à geladeira por 1 hora e sirva em seguida.Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente