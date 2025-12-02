4 filmes que chegam ao cinema na primeira semana de dezembro / Crédito: Edicase Entretenimento

As estreias do cinema em dezembro prometem fechar o ano com chave de ouro. Na primeira semana do mês, chegam às telonas filmes musicais, infantis, de ação e até romances para emocionar o público antes das festas. A variedade de gêneros garante opções para diferentes gostos. A seguir, confira as principais estreias da semana! 1. Monsta X: Connect X In Cinemas (03/12) Um documentário com a banda de K-pop Monsta X, “Connect X” mostra os shows inesquecíveis do grupo durante três apresentações no KSPO Dome, em Seul. A produção traz imagens inéditas dos bastidores, desde a preparação para as apresentações até entrevistas exclusivas com os artistas, refletindo sobre a jornada de 10 anos de formação. Com o filme, o público pode ter um gostinho do que é acompanhar de perto a rotina dos idols.

2. D.P.A 4 – O Fantástico Reino De Ondion (04/12) O sucesso “D.P.A” está de volta às telonas. Desta vez, uma grande aventura aguarda os amigos Mel (Emilly Puppim) e Zeca (Stéfano Agostini). Mas e Max (Samuel Minervino)? É aí que a história começa: após o jovem integrante dos Detetives do Prédio Azul desaparecer misteriosamente, a dupla embarca em uma missão arriscada para encontrá-lo. A jornada os leva ao Reino de Ondion, onde, segundo a sinopse oficial, “eles enfrentam vilões e magia para resgatar o amigo e impedir os planos do bruxo Rumorum (Gabriel Braga Nunes) e de Juks (Enzo Campeão), que querem dominar o reino”. Será que eles vão conseguir? Só indo aos cinemas para descobrir. 3. Soldado de Chumbo (04/12) Dirigido e roteirizado por Brad Furman, “Soldado de Chumbo” acompanha a trajetória do ex-militar Nash Cavanaugh (Scott Eastwood), recrutado pelo governo norte-americano para encarar uma missão complicada ao lado do agente experiente Emmanuel Ashburn (Robert De Niro). A tarefa é deter um grupo liderado pelo persuasivo Bokushi (Jamie Foxx), que reúne centenas de soldados altamente treinados e representa uma ameaça direta às autoridades do país. O problema é que Nash já foi discípulo de Bokushi e tenta deixar seu passado para trás. Então, ele precisa retornar ao covil e enfrentar antigos companheiros que lutam por uma causa cruel, tudo isso “enquanto busca vingança contra o homem que tirou tudo dele, incluindo o amor de sua vida“, diz a sinopse oficial.