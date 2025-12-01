Vibe astrológica de dezembro: veja o que esperar do último mês do ano

Dezembro chega unindo o entusiasmo sagitariano à seriedade capricorniana, criando um clima de expansão com responsabilidade. O período que estimulará grandes planos e novas possibilidades, mas sempre com foco, disciplina e os pés bem firmes no chão. Mercúrio em Sagitário ampliará ideias, inspirará viagens e novas aprendizagens, mas também poderá trazer excesso de fala, desatenção ou mal-entendidos, especialmente nos dias em que Marte e Saturno se tensionarem. A quadratura entre esses dois planetas será o grande “teste” do mês: ela pedirá disciplina, paciência e realismo — tudo o que a energia de fim de ano às vezes resiste a praticar.

A seguir, a astróloga Fernanda Marto de Miranda explica como será a energia do mês de dezembro. Confira! 1.⁠ ⁠Início de dezembro: clareza nas relações e nas intenções 02/12 – Sextil Vênus-Plutão Será um período de emoções profundas, reencontros e sinceridade nos vínculos. Por isso, revise suas relações com mais presença. Evite se distrair com a correria — observe o que pede transformação, não controle. 04/12 – Lua Cheia em Gêmeos Poderão ocorrer revelações sobre amizades, redes e trocas. Por isso, repense com quem você quer compartilhar sua energia e suas ideias no próximo ciclo. Tente fazer uma pequena “limpeza social”: menos dispersão, mais qualidade nas trocas. 2.⁠ ⁠Semana de 06 a 11/12: entre razão e inspiração Mercúrio fará bons aspectos com Júpiter, Saturno e Netuno, favorecendo diálogos construtivos e insights espirituais. Será um ótimo período para revisar metas, alinhar planos de viagem e abrir a mente para novos estudos.

08/12 – Quadratura Marte-Saturno Poderá haver tensão entre vontade e limites. Por isso, vá com calma, não insista em forçar o tempo das coisas. Se algo emperrar, talvez o universo esteja pedindo reestruturação. 10/12 – Fim de Netuno retrógrado Com o fim do Netuno retrógrado, a névoa começará a dissipar. Por isso, note o que ficou mais claro sobre seus sonhos e seu propósito — o real e o ideal começarão a se alinhar. 3.⁠ ⁠Segunda quinzena: expansão com responsabilidade 15/12 – Marte entrará em Capricórnio Com Marte em Capricórnio, surgirá força e estratégia para concretizações. Por isso, tente estabelecer metas realistas, definir prioridades e usar o restante do mês para organizar seu novo ciclo.

19/12 – Lua Nova em Sagitário Será um recomeço simbólico, com confiança e visão de futuro. Por isso, tente escrever intenções para 2026. Pense menos em “resoluções” e mais em propósitos que te inspirem. 21/12 – Solstício de Verão e Sol em Capricórnio Com o Solstício de Verão e o Sol em Capricórnio, será hora de ancorar. Por isso, será um bom período para celebrar o fechamento do ano com um ritual simples: banho de ervas, journaling, caminhada na natureza. O tema será enraizar a luz — transformar inspiração em ação. 4.⁠ ⁠Fim do mês: realidade emocional 24/12 – Vênus entrará em Capricórnio e em quadratura com Netuno Será um período de romantismo versus realidade. Assim, será importante tomar cuidado com expectativas idealizadas. Busque cultivar gestos concretos de amor — tempo, cuidado e presença valem mais do que grandes demonstrações.

30/12 – Quadratura Mercúrio-Saturno Será uma fase de reflexões e fechamento mental. Por isso, tente reservar um momento de silêncio. Escreva o que aprendeu em 2025, o que deseja deixar e o que quer levar. Resumo da vibração de dezembro Dezembro pedirá clareza, direção e maturidade emocional. Será o mês de revisar o que valerá a pena carregar para 2026 e o que precisará ficar para trás. O céu favorecerá o equilíbrio entre sonho e estrutura, entre fé e ação. Em outras palavras: seja grato pelo que foi, e intencional com o que virá. Por Fernanda Marto de Miranda