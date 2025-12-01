Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

3 alimentos que melhoram o desempenho na corrida

3 alimentos que melhoram o desempenho na corrida

Os carboidratos ocupam papel central na nutrição esportiva como fonte de energia
Autor Redação EdiCase
Autor
Redação EdiCase Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Para quem corre, manter bons níveis de disposição ao longo do percurso é essencial. A escolha dos alimentos certos faz diferença tanto no rendimento quanto no pós-treino. Entre todos os macronutrientes, os carboidratos se destacam por fornecerem energia de forma eficiente, sustentando o esforço durante a atividade e ajudando a evitar a queda de desempenho.

“O carboidrato é a principal fonte de energia para os músculos durante o exercício. Quando a ingestão é inadequada ou mal planejada, o atleta sente queda de rendimento, fadiga precoce e dificuldade de recuperação”, explica o nutricionista clínico e esportivo Dereck Oak.

Geralmente, recomenda-se que corredores de média e longa distância consumam entre 5 e 10 gramas de carboidrato por quilo de peso corporal por dia, dependendo da intensidade e do volume de treinos. “Na prática, pode ser difícil para muitos atletas que não realizam suplementação, e acabam consumindo entre 4 e 7 g por kg”, reforça o especialista

Em termos calóricos, recomenda-se que 60% a 70% da dieta do atleta seja composta por carboidratos, especialmente nas fases de maior carga de treinamento. Dentro desse grupo alimentar, alguns alimentos se destacam pela eficiência, praticidade e efeitos positivos no desempenho. Entre eles, três são frequentemente indicados por especialistas:

1. Batata-doce: energia estável para corridas mais longas

A batata-doce é uma das principais fontes de carboidratos complexos na alimentação esportiva. De digestão mais lenta, promove liberação gradual de energia, o que ajuda a manter a glicemia estável durante atividades prolongadas.

Além disso, é rica em fibras, favorece a saciedade e reduz picos de açúcar no sangue. “Ela é ideal para corridas mais longas, justamente porque fornece energia contínua e evita oscilações bruscas de rendimento ao longo do percurso”, explica Dereck Oak. Por esse motivo, costuma ser indicada para refeições feitas de duas a quatro horas antes do treino ou da prova.

2. Banana: energia rápida e prevenção de cãibras

Prática, acessível e de rápida digestão, a banana é um dos alimentos mais consumidos por corredores. Rica em carboidratos simples — como glicose e frutose — oferece reposição rápida de energia, sendo indicada tanto antes quanto durante treinos mais longos.

Outro diferencial é o potássio, mineral essencial para a contração muscular e o equilíbrio eletrolítico. “O potássio ajuda a prevenir cãibras e a manter a função muscular adequada, o que explica por que a banana está tão presente nas corridas de rua”, ressalta o nutricionista.

3. Aveia: energia sustentada e auxílio no metabolismo

A aveia combina carboidratos complexos e fibras solúveis, o que contribui para uma liberação gradual de energia. Também é fonte de vitaminas do complexo B, fundamentais no processo de transformação dos carboidratos em energia utilizável pelo organismo.

“Ela ajuda a manter os níveis de glicose mais estáveis e é uma excelente aliada para treinos de média e longa duração”, explica Dereck Oak. A aveia pode ser consumida em preparações como mingaus, vitaminas ou combinada com frutas, formando uma refeição equilibrada no pré-treino.

Alimentação equilibrada faz a diferença

Além dos alimentos destacados, Dereck Oak reforça que o desempenho depende do conjunto da alimentação. “É fundamental manter uma dieta equilibrada, que inclua frutas, grãos integrais, proteínas de boa qualidade e gorduras saudáveis. Isso garante não apenas energia para correr, mas também uma recuperação muscular mais eficiente”, afirma.

Outro ponto importante é o momento da ingestão:

  • Carboidratos complexos devem ser consumidos com maior antecedência;
  • Carboidratos simples são mais indicados quando o tempo até a corrida é curto;
  • Após o exercício, a combinação de carboidratos e proteínas contribui para reconstrução muscular e na reposição das reservas energéticas.

Por fim, o especialista lembra que não existe uma fórmula única: cada corredor tem necessidades diferentes, que variam conforme peso, nível de treino, metabolismo e tolerância digestiva. Por isso, a orientação individualizada com um nutricionista esportivo é sempre o caminho mais seguro para quem busca evoluir com saúde.

Por Cássia Cunha

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

edicase bem-estar

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar