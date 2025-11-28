Verão e festas: como preparar o corpo para o ritmo do fim de ano / Crédito: EdiCase Saude

À medida que o verão e o fim do ano se aproximam, o calendário social se intensifica e a agenda começa a reunir almoços, confraternizações e celebrações. Nesse período, é comum abandonar práticas saudáveis enquanto a alimentação fica mais calórica, e o descanso, menos estruturado. Esse conjunto de fatores, por sua vez, cria um ambiente propício para ganho de peso e queda do desempenho físico. Por isso, segundo Bianca D’Elia, coordenadora técnica da Selfit Academias, se preparar — com treinos regulares e uma rotina ativa — pode fazer toda a diferença na balança e na disposição para 2026.

Fim de ano favorece oscilações no peso e no bem-estar corporal Mudanças de rotina, aumento das confraternizações e maior exposição a pratos calóricos e bebidas costumam criar um ambiente propício para oscilações no peso durante o período festivo. Nessas semanas, é comum reduzir o volume de treinos, relaxar a disciplina alimentar e alterar horários de sono, fatores que juntos impactam diretamente o metabolismo, a composição corporal e a disposição física. Por outro lado, recorrer a estratégias preventivas — como continuar treinando, manter algum ritmo de movimento e adotar escolhas alimentares mais equilibradas sempre que possível — ajuda a minimizar os efeitos típicos desse período e contribui para atravessar as festas com mais conforto e estabilidade. Momento ideal para consolidar resultados Para a coordenadora técnica da Selfit Academias, nesse cenário, surge uma oportunidade: usar as semanas que antecedem as festas e o verão como uma janela de reforço no condicionamento físico. “É o momento ideal para consolidar resultados, elevar o gasto energético e preparar o corpo para lidar melhor com os excessos típicos de fim de ano. O foco, portanto, está em prevenir e equilibrar, e não em compensar depois”, ressalta Bianca D’Elia. Entre as estratégias mais eficazes apontadas pela especialista, está a combinação de musculação com exercícios aeróbicos, o chamado treino concorrente. Esse modelo pode gerar melhorias na capacidade cardiorrespiratória (VO₂ máx) e ganhos relevantes de força. Além disso, manter a frequência, ainda que com treinos mais curtos, é essencial.