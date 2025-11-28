Horóscopo Chinês: previsões para os 12 signos em dezembro de 2025 / Crédito: EdiCase Astrologia

O ano de 2025 tem a energia da Serpente, mas cada mês apresenta a referência de um dos animais do Horóscopo Chinês. Dezembro trará a influência do Rato, um signo extrovertido, inteligente e ambicioso, mas também imprevisível. Segundo Tery Kanakura, consultora de Feng Shui e Astrologia Chinesa, 2026 não será um período fácil para os nascidos no ano do Rato. Isso porque muitas pessoas não estarão dispostas a ajudá-los. Pelo contrário, elas poderão tentar prejudicá-los. “É importante que o Rato use essa fase para fortalecer sua autonomia e independência, tomando cuidado com conflitos desnecessários”, acrescenta.

A seguir, Tery Kanakura conta quais são as tendências para os 12 signos do Horóscopo Chinês em dezembro. Confira! Rato O Rato, muitas vezes, apresenta um foco voltado para o setor profissional. Nesse ambiente, costuma desenvolver habilidades naturais relacionadas à competitividade e à eficiência. De modo geral, é orientado para o lucro, podendo negligenciar o talento e a segurança. Em dezembro, os nascidos no ano do Rato começarão a perceber a influência do próximo ano. Diante disso, será importante que eles tomem cuidado com a saúde, pois ela poderá enfrentar desgastes. Búfalo O Búfalo é considerado o animal mais estável do Horóscopo Chinês, o que o torna resistente às mudanças necessárias. No corpo físico, essa característica pode trazer problemas para as articulações. Além disso, esse signo é disciplinado e dedicado, geralmente se envolve em trabalhos que exigem esforço e consegue atingir os objetivos com perseverança.

Neste mês, os nascidos no ano do Búfalo conseguirão alinhar a fé aos objetivos. Logo, será um período propício para expandir os ganhos e organizar os próximos projetos. Tigre A instabilidade é uma das características mais evidentes no Tigre. Os altos e baixos marcam a sua vida, principalmente no que se refere às finanças. Esses desequilíbrios afetam todos que rodeiam esse animal, pois ele apresenta dificuldades para administrar as economias e tenta compensar as suas frustrações com bens desnecessários. No mês de dezembro, os nativos do Tigre viverão bons momentos. Além disso, passarão por mudanças, que, embora venham acompanhadas de perdas, serão consideradas positivas.

Coelho O Coelho costuma ser pacífico e cortês, o que o torna atencioso e protetor. Porém, ele é capaz de fugir de situações necessárias ao seu crescimento. Em dezembro, os nativos poderão se deparar com demandas extras no ambiente familiar. Contudo, antes de atendê-las, deverão cuidar de si mesmos. Dragão Autonomia e individualidade são características marcantes do Dragão. No entanto, esse nativo precisa tomar cuidado para que essas virtudes não se transformem em egoísmo ou orgulho. Isso tende a ocorrer quando ele passa a se considerar mais importante que os demais. Em dezembro, os nativos do Dragão terão a oportunidade de se restabelecer emocional e financeiramente. Em resumo, será um bom período para ganhos financeiros e para a organização do próximo ano.

Serpente A Serpente, signo mais intuitivo do Horóscopo Chinês, é reconhecida pela astúcia e rapidez de raciocínio. No entanto, quando não bem conduzidas, essas qualidades despertam comportamentos manipuladores e geram desconfiança nas relações. Neste período, os nascidos no ano da Serpente estarão com a intuição aguçada. Por isso, será importante analisar como se expressam diante das pessoas e das situações. Inclusive, a meditação poderá ajudá-los no processo. Cavalo O Cavalo é um signo popular e comunicativo, mas pode se mostrar impulsivo em certos momentos. Quando canaliza suas energias de forma equilibrada, tem grande potencial para conquistar metas importantes.