Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Cinema: 5 filmes que entram em cartaz em dezembro de 2025

Cinema: 5 filmes que entram em cartaz em dezembro de 2025

Confira os principais lançamentos e feche o último mês do ano com chave de ouro
Autor Redação EdiCase
Autor
Redação EdiCase Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Dezembro promete movimentar as salas de cinema com estreias aguardadas, unindo grandes produções, emoção e histórias envolventes para todos os gostos. Entre os destaques, “Avatar: Fogo e Cinzas” marca o retorno de uma das franquias mais bem-sucedidas, trazendo uma nova ameaça à Pandora e colocando Jake e Neytiri diante de desafios inéditos. O filme “Perfeitos Desconhecidos”, por sua vez, aposta no drama e na tensão ao transformar um simples encontro entre amigos em um jogo perigoso de revelações.

A seguir, veja mais informações sobre esses e outros filmes que estreiam no cinema em dezembro!

1. Soldado de Chumbo (04/12)

No filme, Nash Cavanaugh (Scott Eastwood), um ex-combatente marcado pelo passado, é convocado pelas autoridades para participar de uma operação de alto risco. Ao lado do experiente agente Emmanuel Ashburn (Robert De Niro), ele precisa retornar a um local que conhece muito bem: a base de uma seita da qual já fez parte.

O grupo é liderado por Bokushi (Jamie Foxx), uma figura influente que atrai veteranos e militares com a promessa de um novo sentido para suas vidas, oferecendo acolhimento, propósito e um futuro diferente após a guerra.

Diante do crescimento acelerado da organização — formada por membros altamente treinados, armados e extremamente fiéis ao líder —, o governo passa a enxergar uma séria ameaça. Para conter esse avanço, é montada uma estratégia para desestabilizar Bokushi a partir de dentro. Assim, Nash se vê obrigado a encarar antigos companheiros e reviver conflitos intensos, em um embate perigoso que coloca em jogo sua sobrevivência e o destino de muitas pessoas.

2. D.P.A. 4 – O Fantástico Reino de Ondion (04/12)

A rotina dos Detetives do Prédio Azul é interrompida quando Max (Samuel Minervino) desaparece de forma inexplicável. Para encontrá-lo, Mel (Emilly Puppim) e Zeca (Stéfano Agostini) atravessam um estranho portal localizado no apartamento 333 e acabam transportados para uma dimensão mágica cercada por uma floresta encantada, habitada por criaturas fantásticas e cenários surpreendentes.

Ao explorar esse novo universo, a dupla enfrenta desafios, resolve quebra-cabeças perigosos e percorre vilas cheias de elementos extraordinários, enquanto tenta descobrir pistas sobre o paradeiro do amigo.

3. Perfeitos Desconhecidos (11/12)

O longa é a adaptação brasileira da comédia romântica homônima dirigida pelo italiano Paolo Genovese, lançada em 2016. O filme acompanha Carla (Sheron Menezzes) e Gabriel (Danton Mello), que organizam um churrasco simples para comemorar a casa nova ao lado de amigos próximos. O encontro, que tinha tudo para ser tranquilo e descontraído, muda completamente de clima quando surge um atrito entre Carla e sua filha adolescente, Alice (Madu Almeida), provocado pela tentativa da mãe de controlar a vida da jovem por meio do celular.

Para provar que não tem nada a esconder, a garota propõe um desafio ousado: todos os convidados devem deixar seus aparelhos sobre a mesa e compartilhar publicamente cada mensagem ou ligação recebida. A partir dessa decisão, segredos vêm à tona, relações são colocadas à prova e o clima da reunião muda completamente, revelando verdades que transformam a noite — e a vida de todos os presentes.

4. Avatar: Fogo e Cinzas (18/12)

Após sofrer um duro golpe com as ações da RDA e a morte de seu primogênito, Jake Sully e Neytiri se veem obrigados a reagir diante de um novo perigo que surge em Pandora. A paz entre os povos é ameaçada pela aparição de um clã extremamente hostil: o Povo das Cinzas, um grupo de Na’vi dominado pela fúria, pela ambição e pelo domínio das chamas, liderado pelo temido Varang. A força desse exército e sua devoção inabalável representam um risco real para o futuro do planeta.

Enquanto tentam lidar com o luto e proteger sua família, Jake e Neytiri são lançados em um conflito ainda mais intenso, que envolve territórios desconhecidos, disputas violentas e alianças frágeis. Diante de um inimigo movido pelo poder e pela destruição, o destino de Pandora volta a ficar por um fio, exigindo sacrifícios e coragem como nunca antes.

5. Anaconda (25/12)

No filme, um grupo de amigos que atravessa uma fase de insatisfação pessoal decide resgatar um sonho antigo: refazer o filme que marcou a juventude deles. Para isso, eles seguem até a Amazônia acompanhados de uma equipe de gravação, dispostos a transformar nostalgia em um novo projeto cinematográfico. A viagem, que começa com entusiasmo e espírito de aventura, rapidamente foge do controle quando a natureza passa a impor seus próprios desafios.

O que era para ser apenas uma recriação acaba se transformando em uma luta desesperada pela sobrevivência após a aparição de uma anaconda real, extremamente perigosa, passando a ameaçar todos no set. Cercados por riscos da selva e sem rota de fuga segura, o grupo precisa encontrar forças para escapar com vida.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

entretenimento edicase cultura

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar