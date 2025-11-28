5 truques para arrumar o cabelo de forma prática no dia a dia / Crédito: EdiCase Beleza

Nada de longas sessões diante do espelho: com alguns truques simples, é possível deixar o cabelo pronto em poucos minutos com brilho, movimento e aquele efeito de cabelo bem-cuidado, como se tivesse passado muito tempo se arrumando. Da finalização que segura o fio ao penteado rápido, o segredo está na praticidade inteligente. Mauricio Pina, hairstylist do salão Jacques Janine, ensina truques simples que facilitam a rotina e deixam o cabelo mais alinhado, bonito e com acabamento caprichado que valoriza todos os tipos de frios. A proposta conversa com o visual clean girl — fios arrumados, saudáveis e com brilho natural —, mas com a praticidade da rotina real, em uma versão prática e funcional. Confira!

1. Finalização rápida para um look de brilho natural Se a ideia é começar o dia com os fios alinhados, iluminados e com aspecto saudável, a finalização rápida é o caminho. O objetivo aqui é conquistar brilho suave, frizz controlado e toque macio, sem exagero de produto. Para isso, depois de lavar ou umedecer levemente o cabelo, aplique um finalizador leve no comprimento e nas pontas; ele é o responsável por dar maciez e controlar o frizz. Distribua com os dedos, penteie rapidamente e finalize com jato frio do secador para “assentar” os fios. Para um acabamento mais sofisticado, aplique uma gota de óleo somente nas pontas. “O segredo está em aplicar pouco produto e trabalhar bem com as mãos. É isso que dá leveza e movimento ao cabelo, mesmo quando o tempo é curto”, observa Mauricio Pina. 2. Textura “amiga” para o dia a dia: ondas suaves ou reto solto Esqueça o ritual da chapinha ou dos cachos de festa. Uma textura natural e bem definida é o suficiente para garantir movimento o dia todo. Para fios lisos, uma escova rápida apenas na frente já muda o visual; para fios ondulados ou cacheados, um spray ativador e uma leve amassada com as mãos já fazem o trabalho. Dica prática: para ondas ou cachos, seque 70% do cabelo, aplique spray ou mousse de leve fixação, como a Mousse Modeladora Normal Fixa Solto, da Charming, amasse as mechas e deixe o movimento “assentar”. O segredo é parecer natural, como se o cabelo tivesse acordado assim.

3. Penteados rápidos que salvam em três minutos Quando o tempo é curto, o penteado precisa parecer “arrumado de propósito”, mas sem esforço. Aposte em formatos curingas, como rabo baixo polido, com fios presos na altura da nuca, e pequenas mechas soltas nas laterais; coque bagunçado (mas intencional), com o cabelo torcido em volta de um elástico e preso com grampos; ou, ainda, o meio-preso torcido, com uma mecha lateral torcida e presa atrás com uma presilha discreta. Dica prática: evite tentar deixar tudo perfeitamente alinhado, pois o charme está na naturalidade. Finalize com spray de brilho ou fixador leve para segurar os fios soltos. “Um bom penteado rápido não precisa parecer improvisado. É só escolher o acessório certo e deixar alguns fios soltos para dar naturalidade”, explica Mauricio Pina, que completa indicando: “Uma sugestão é usar aqueles grampos franceses, como os da ProArt, que são superpráticos e fáceis de usar”. 4. Toque final: brilho e controle em segundos Depois do penteado, o acabamento faz toda a diferença. Um finalizador com brilho e leve fixação ajuda a reduzir o frizz, polir os fios e garantir aquele aspecto de cabelo saudável sem pesar.

Dica prática: borrife o produto a cerca de 20 cm de distância, focando as pontas e as laterais para um efeito mais alinhado. Se quiser mais definição, finalize com jato frio do secador por dez segundos. 5. Checklist rápido (que funciona para qualquer look) Comece umedecendo levemente o cabelo ou borrifando água e, em seguida, aplique o finalizador adequado ao seu tipo de fio. Finalize com um óleo ou spray leve de brilho para garantir um acabamento polido. Use acessórios como grampos, piranhas ou clips conforme o penteado escolhido. Para definir o look, siga a regra prática: para um visual brilhante e alinhado, aposte na combinação de creme e jato frio; para ondas com movimento, utilize spray e amasse os fios; e, para uma opção prática, vá de rabo de cavalo, coque ou meio-preso. “Cabelo bonito é cabelo bem-cuidado, não necessariamente impecável. O importante é que ele acompanhe o seu ritmo — e não o contrário”, finaliza Mauricio Pina.