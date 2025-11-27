Fucoidan: conheça o ativo marinho que está reinventando o skincare / Crédito: EdiCase Beleza

Você já ouviu falar em fucoidan? Originário das profundezas do mar, esse polissacarídeo marinho ainda pouco conhecido no Brasil começa a ganhar espaço nas fórmulas de skincare mais inovadoras. Presente nas algas marinhas marrons que crescem em águas frias, o ingrediente tem despertado o interesse da indústria cosmética por seu alto poder revitalizante, hidratante e antioxidante, capaz de reparar a barreira cutânea e retardar os sinais do envelhecimento precoce. De acordo com Thomas Kim, farmacêutico e responsável técnico da Osang Cosmetic, o fucoidan se destaca entre os novos ativos marinhos por atuar de forma multifuncional. “Ele hidrata profundamente, reduz processos inflamatórios e favorece a regeneração natural da pele, o que o torna ideal para quem sofre com sensibilidade ou sinais de estresse cutâneo”, explica.

Além disso, seu poder antioxidante ajuda a neutralizar os efeitos da poluição e da radiação solar, tornando-o um aliado promissor em rotinas voltadas à recuperação e à defesa da pele. “O ingrediente, já utilizado em produtos de skincare coreanos, começa a aparecer em marcas internacionais. No Brasil, ele pode ser encontrado em fórmulas como as da Onul31, da Osang Cosmetic, que aposta na força do fucoidan para restaurar o equilíbrio da pele e garantir hidratação prolongada”, acrescenta Thomas Kim. Benefícios do fucoidan para a pele O fucoidan atua em diversos mecanismos de renovação cutânea: estimula os fibroblastos, reforça a matriz extracelular, diminui enzimas de degradação e protege contra a radiação ultravioleta. Também contribui para a retenção de água e o fortalecimento da barreira da pele, promovendo uma aparência mais firme e resistente. “Esses atributos o colocam na vanguarda dos ingredientes marinhos de alta performance”, afirma o farmacêutico. Quando combinado a componentes como água do mar e niacinamida, o polissacarídeo potencializa a hidratação, melhora a luminosidade e suaviza os sinais visíveis de envelhecimento. “Essa sinergia é muito valorizada nas novas formulações, que buscam textura leve, rápida absorção e ação calmante”, complementa. O uso contínuo do fucoidan também tem demonstrado resultados expressivos na melhora da firmeza, da elasticidade e do viço da pele. Isso ocorre porque o ingrediente estimula os fibroblastos — células responsáveis pela produção de colágeno — e reduz a perda de água transepidérmica (TEWL), contribuindo para uma pele equilibrada e saudável.