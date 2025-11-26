Rato no Horóscopo Chinês: confira tudo sobre esse signo / Crédito: EdiCase Astrologia

O Rato é o primeiro signo do Horóscopo Chinês. No zodíaco, corresponde a Sagitário. Com polaridade Yang, ele é regido pelo planeta Mercúrio. O seu elemento é a Água, as pedras são safira e turquesa, a flor é a orquídea, os metais são o zinco e o estanho, a erva é a camomila, o aroma é jasmim, as cores são púrpura e violeta e o número da sorte é o 3. O nativo do Rato é extrovertido, inquieto e tem receio de se envolver profundamente com as pessoas. Por vezes, a sua grande sinceridade pode ofender os outros. Porém, com o tempo, consegue aprender a lidar com o nível de verdade que passa às pessoas.

Quem são os nativos de Rato? Os nativos do signo de Rato são as pessoas nascidas nas seguintes datas: De 31/01/1900 a 18/02/1901;

De 18/02/1912 a 05/02/1913;

De 05/02/1924 a 24/01/1925;

De 24/01/1936 a 10/02/1937;

De 10/02/1948 a 28/01/1949;

De 28/01/1960 a 14/02/1961;

De 15/02/1972 a 02/02/1973;

De 02/02/1984 a 19/02/1985;

De 19/02/1996 a 06/02/1997;

De 07/02/2008 a 25/01/2009;

De 25/01/2020 a 11/02/2021. Se você nasceu entre 23h e 01h, o seu ascendente é o Rato. Rato na Grande Corrida do Zodíaco Chinês Conforme a lenda da Grande Corrida do Zodíaco Chinês, os 12 animais do zodíaco foram convocados pelo Imperador de Jade (ou Buda, dependendo da versão) – e o Rato foi o primeiro a chegar, pois pegou carona nas costas do Búfalo e saltou próximo à linha de chegada. “Essa passagem de lenda demonstra como o Rato, muitas vezes, é dependente da ajuda dos outros, tendo dificuldade em realizar suas metas com autonomia”, comenta Tery Kanakura, consultora de Feng Shui e Astrologia Chinesa.

Características marcantes do Rato Entre as virtudes do signo do Rato, destacam-se o entusiasmo, a sociabilidade, a franqueza e a alegria. Esse nativo demonstra energia e curiosidade diante dos desafios, além de ter facilidade para criar vínculos e circular entre diferentes grupos. Sua franqueza o torna transparente nas relações, enquanto sua alegria contagia o ambiente. O Rato também gosta de viajar, é esportista por natureza e mantém boas intenções em tudo o que faz. Além disso, é ambicioso e otimista, sempre confiante de que poderá conquistar seus objetivos e abrir novos caminhos ao longo da vida. Aspectos que precisa desenvolver Assim como os outros signos do Horóscopo Chinês, o Rato também apresenta aspectos que precisam ser trabalhados ao longo da vida. Esse nativo tende a ser inconstante e pode mudar de opinião com facilidade, o que às vezes o torna imprevisível.