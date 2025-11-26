Almoço saudável: 5 receitas com frango ricas em proteínas / Crédito: EdiCase Culinaria

O frango é um dos alimentos mais completos para quem busca uma alimentação equilibrada e prática. Rico em proteínas, contribui para a construção e manutenção dos músculos, ajuda a prolongar a sensação de saciedade e fornece energia para as atividades do dia. Versátil e fácil de preparar, permite combinações variadas com legumes, grãos e verduras, resultando em pratos saborosos, práticos e ideais para uma rotina mais saudável. A seguir, aprenda a preparar 5 receitas com frango ricas em proteínas para o almoço!

1. Frango com molho cremoso de cogumelos Ingredientes 4 filés de peito de frango

2 colheres de sopa de azeite

1 colher de sopa de margarina

1 cebola picada

2 dentes de alho picados

2 xícaras de chá de cogumelo paris fatiados

paris fatiados 300 g de iogurte grego natural

1 colher de chá de páprica

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Cheiro-verde para finalizar Modo de preparo Em uma tigela, tempere os filés de frango com sal e pimenta-do-reino. Reserve por 10 minutos. Em uma frigideira, aqueça o azeite em fogo médio. Coloque os filés de frango e grelhe por 5 minutos de cada lado, até ficarem dourados e completamente cozidos. Retire da frigideira e reserve. Na mesma frigideira, ainda em fogo médio, adicione a manteiga. Acrescente a cebola e refogue até ficar levemente transparente. Em seguida, adicione o alho e refogue por mais 2 minutos. Junte os cogumelos e refogue até que fiquem macios. Acrescente a páprica e o iogurte grego e misture rapidamente. Transfira o molho para uma travessa, coloque os filés de frango por cima e finalize com o cheiro-verde. Sirva em seguida. 2. Frango assado com legumes e limão Ingredientes 4 sobrecoxas de frango

3 colheres de sopa de azeite

2 dentes de alho picados

1 cebola picada

2 xícaras de chá de batata-doce descascada e cortada em pedaços

2 xícaras de chá de brócolis em floretes

em floretes 1 limão cortado em gomos

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto Modo de preparo Em uma tigela, coloque as sobrecoxas de frango, o azeite, o alho, a cebola, o sal e a pimenta-do-reino. Misture bem para envolver todo o frango com os temperos. Em uma assadeira grande, distribua a batata-doce e os floretes de brócolis e acomode as sobrecoxas temperadas sobre os legumes. Leve ao forno preaquecido a 200º C por aproximadamente 45 minutos, virando o frango na metade do tempo. Nos últimos 10 minutos, distribua os gomos de limão por toda a assadeira e retorne ao forno para finalizar. Retire do forno, deixe descansar por 5 minutos e sirva em seguida. 3. Peito de frango com feijão-fradinho Ingredientes 500 g de peito de frango cortado em tiras

2 colheres de sopa de azeite

1 xícara de chá de cebola fatiada

2 dentes de alho picados

1 xícara de chá de feijão-fradinho cozido e escorrido

cozido e escorrido 1/2 xícara de chá de tomate picado

1/2 xícara de chá de pimentão vermelho fatiado

1 colher de chá de páprica

1/4 de xícara de chá do caldo do cozimento do feijão-fradinho

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Cheiro-verde para finalizar Modo de preparo Em uma tigela, tempere as tiras de frango com sal e pimenta-do-reino. Reserve por 10 minutos. Em uma frigideira, aqueça o azeite em fogo médio. Coloque o frango e doure por 8 minutos, mexendo até ficar levemente dourado. Retire e do fogo e reserve.

Na mesma frigideira, coloque a cebola e refogue até começar a ficar macia. Acrescente o alho e refogue por mais alguns segundos. Adicione o tomate e o pimentão vermelho e refogue até murcharem. Acrescente o feijão-fradinho, a páprica e o caldo do feijão-fradinho. Misture e cozinhe por mais 3 minutos em fogo baixo. Volte o frango para a frigideira com o feijão e os legumes e cozinhe por mais 3 minutos. Finalize com o cheiro-verde e sirva em seguida. Almôndegas de frango (Imagem: natkinzu | Shutterstock) 4. Almôndegas de frango Ingredientes 500 g de peito de frango moído

moído 1/2 xícara de chá de farinha de grão-de-bico ralado

1 ovo

1/2 xícara de chá de cebola picada

2 dentes de alho picados

2 colheres de sopa de cheiro-verde picado

3 colheres de sopa de azeite

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Microverdes para decorar Modo de preparo Em uma tigela, coloque o peito de frango, a farinha de grão-de-bico, o ovo, a cebola, o alho, o cheiro-verde, o sal e a pimenta-do-reino. Misture bem até obter uma massa uniforme e levemente úmida. Com as mãos levemente umedecidas, modele as almôndegas no tamanho desejado. Reserve. Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio. Disponha as almôndegas sem sobrepor. Doure as almôndegas por cerca de 8 minutos, virando até ficarem douradas por todos os lados. Retire do fogo, decore com os microverdes e sirva em seguida.