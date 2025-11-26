7 receitas fit com quinoa que ajudam a aumentar a massa muscular

7 receitas fit com quinoa que ajudam a aumentar a massa muscularVeja como usar esse ingrediente versátil para preparar pratos deliciosos e potencializar os resultados da academia
A quinoa é um alimento rico em nutrientes, proteínas e fibras. Isso permite que ela seja uma opção saudável para uma dieta balanceada. Ainda, é fácil de preparar e permite diversas combinações saborosas, sendo a opção ideal para quem busca melhorar a alimentação, ganhar massa muscular ou emagrecer.
A seguir, confira 7 receitas fit com quinoa para ganhar massa muscular!
Salada de quinoa
Ingredientes
- 1 xícara de chá de quinoa
- 1 pepino cortado em cubos
- Suco de 1 limão
- 1 pimentão vermelho cortado em cubos
- 2 colheres de sopa de azeite de oliva
- 1 cenoura cortada em cubos
- 1 colher de sopa de cheiro-verde picado
- Sal a gosto
- Água
Modo de preparo
Em uma panela, coloque a quinoa, cubra com água e leve ao fogo médio. Acrescente sal e cozinhe por 15 minutos. Adicione a cenoura e cozinhe até secar a água, com a panela semitampada. Em seguida, transfira para uma saladeira e adicione o pimentão e o pepino. Em um recipiente, misture o suco de limão, o azeite de oliva e o sal. Junte à quinoa, salpique com cheiro-verde e misture. Sirva em seguida.
Cuscuz de quinoa com ricota
Ingredientes
- 50 g de ricota esfarelada
- 1 xícara de chá de tomate sem sementes e cortado em cubos
- 1/4 de xícara de chá de cebola-roxa descascada e picada
- 100 g de quinoa cozida
- 1 colher de sopa de semente de linhaça
- 1/4 de xícara de chá de nozes picadas
- 1 colher de sopa de hortelã picada
- 1 colher de sopa de azeite de oliva
- Sal a gosto
Modo de preparo
Em um recipiente, coloque todos os ingredientes e misture. Depois, coloque a mistura em forminhas para empada para modelar. Desenforme e sirva em seguida.
Hambúrguer de quinoa
Ingredientes
- 1/2 xícara de chá de quinoa cozida
- 1/2 cebola-roxa descascada e ralada
- 1 dente de alho descascado e picado
- 1 colher de sopa de amaranto em flocos
- 2 ovos
- 1 colher de sopa de semente de girassol
- 1 punhado de cebolinha picada
- Sal e azeite de oliva a gosto
Modo de preparo
Em uma panela, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e refogue a cebola-roxa e o alho até dourar. Adicione o restante dos ingredientes, exceto a cebolinha, e refogue por 5 minutos. Desligue o fogo, aguarde amornar e junte a cebolinha. Após, com uma colher, pegue pequenas porções de massa e modele no formato de hambúrgueres. Grelhe-os em uma frigideira antiaderente em fogo médio e sirva em seguida.
Quinoa com frango e brócolis
Ingredientes
- 1 xícara de chá de quinoa
- 1 peito de frango
- 2 xícaras de chá de floretes de brócolis cozidos
- 2 colheres de sopa de azeite de oliva
- 1 cebola descascada e picada
- 2 dentes de alho descascados e picados
- Suco de 1 limão
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- Água
Modo de preparo
Em uma panela, coloque a quinoa, cubra com água e cozinhe em fogo médio até secar e ficar macia. Desligue o fogo e reserve. Em um recipiente, tempere o peito de frango com suco de limão, sal e pimenta-do-reino. Após, em uma frigideira, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourar. Adicione o peito de frango e frite até dourar. Sirva o frango com a quinoa e os floretes de brócolis.
Cozido de quinoa com lentilha
Ingredientes
- 1/2 xícara de chá de quinoa
- 5 colheres de sopa de lentilha
- 2 colheres de sopa de azeite de oliva
- 6 xícaras de chá de água
- 1 cenoura descascada e cortada em cubos
- 1/2 colher de chá de açafrão em pó
- Sal e gengibre ralado a gosto
- Água
Modo de preparo
Em um recipiente, deixe a lentilha de molho na água por 4 horas. Depois, escorra e misture com a quinoa. Lave em água corrente e escorra o excesso de água. Em uma panela, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e refogue o gengibre e o açafrão por 3 minutos. Adicione a mistura de quinoa e lentilha e refogue por 3 minutos. Cubra com as 6 xícaras de chá de água. Quando ferver, acrescente o sal e reduza o fogo. Tampe a panela e cozinhe por 20 minutos. Junte a cenoura, misture e cozinhe até secar a água. Sirva em seguida.
Muffin de quinoa
Ingredientes
- 1 xícara de chá de quinoa cozida
- 2 ovos
- 1/2 xícara de chá de queijo cottage
- 1 punhado de espinafre refogado e picado
- 1 dente de alho descascado e amassado
- Sal, pimenta-do-reino moída e azeite de oliva a gosto
- 6 tomates-cereja cortados ao meio (um para cada muffin)
- 1/2 colher de chá de fermento químico em pó
- Azeite de oliva para untar
Modo de preparo
Em um recipiente, misture a quinoa cozida com os ovos, o queijo cottage, as folhas de espinafre e o alho. Tempere com sal, pimenta-do-reino e azeite de oliva. Adicione o fermento químico e mexa até formar uma massa úmida e encorpada. Distribua em forminhas de muffin untadas com azeite de oliva. Coloque meio tomate-cereja por cima de cada um e leve ao forno preaquecido a 180 °C até dourar levemente. Retire do forno, aguarde esfriar e desenforme com cuidado. Sirva em seguida.
Sobremesa fit de quinoa
Ingredientes
- 1 xícara de chá de quinoa cozida
- 1/2 xícara de chá de iogurte grego
- 1 colher de sopa de mel
- 1 banana descascada e cortada em rodelas
- 5 amêndoas trituradas
- 1 colher de chá de cacau em pó
Modo de preparo
Em um recipiente, coloque a quinoa cozida e cubra com iogurte grego. Acrescente o cacau em pó e misture até obter uma pasta homogênea. Adicione a banana e regue com mel. Finalize polvilhando com as amêndoas e sirva em seguida.