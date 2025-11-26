5 dicas para MEIs e autônomos venderem mais no fim do ano / Crédito: EdiCase Empreendeer

Com a Black Friday, o Natal e o Ano-Novo, o fim de ano se torna a oportunidade perfeita para microempreendedores e autônomos impulsionarem os negócios e o faturamento. No entanto, para transformar essa demanda em resultados, entender o comportamento do consumidor, estabelecer estratégias e manter o foco são indispensáveis. “As pessoas estão cada vez mais atarefadas. Quem conseguir entregar praticidade e resolver problemas de última hora sai na frente”, explica Adão Rocha, professor de Administração da FADERGS. O especialista destaca que é preciso saber encontrar o público certo nesta época. Pequenos empreendedores podem usar Instagram, WhatsApp e marketplaces para divulgar e vender seus produtos, enquanto autônomos com carro, moto ou bicicleta podem oferecer serviços de entrega ponto a ponto. “A demanda por entregadores e microprestadores cresce muito em novembro e dezembro. É uma boa forma de gerar renda e até manter o serviço depois das festas”, ressalta.

A presença digital também é decisiva. “Hoje, vender é conversar. O pequeno negócio precisa estar onde o cliente está; o cliente, na maioria das vezes, está nas redes sociais, e ele gosta de um atendimento rápido e personalizado”, orienta Adão Rocha. Abaixo, o professor compartilha 5 orientações importantes para quem quer fortalecer seu negócio ou gerar renda extra nesta reta final do ano. Confira! 1. Planeje O primeiro passo é organizar custos, estoque e capacidade de produção. Sem isso, atrasos e desperdícios podem comprometer todo o período de vendas. Garantir insumos, preparar equipe e reservar capital de giro evita grandes problemas quando a demanda aumenta. “É melhor vender um pouco menos do que prometer o que não pode cumprir. Uma entrega atrasada no Natal pode significar a perda definitiva de um cliente”, alerta Adão Rocha. 2. Crie experiências personalizadas Presentes criativos, embalagens temáticas, mensagens personalizadas e detalhes tornam a compra mais especial. É justamente essa experiência diferenciada que faz o cliente lembrar de você na próxima data comemorativa.

Uma boa estratégia é criar combos ou kits, misturando itens populares com outros de valor agregado. “Um panetone tradicional com uma geleia artesanal, por exemplo, aumenta o ticket médio e dá sensação de exclusividade ao cliente”, orienta o especialista. 3. Valorize o preço justo Para aumentar o faturamento, é essencial equilibrar preço e volume de vendas. É importante que o empreendedor identifique produtos com boa margem de lucro, mesmo que o volume seja menor. “Nem sempre vender mais é lucrar mais. É melhor ter produtos bem precificados e de valor percebido alto do que fazer volume sem retorno”, afirma Adão Rocha. 4. Invista em produtos e serviços do momento O período festivo favorece produtos e serviços que unem praticidade e emoção. Comidas prontas, doces gourmet, panetones trufados, tábuas de frios e kits de presente personalizados estão entre as opções com alta procura e boa margem de lucro.

O professor explica que o foco deve estar em itens temáticos de fim de ano e serviços de conveniência, como montagem de presentes, delivery personalizado e atendimento domiciliar. “É um nicho com alta demanda, porque muita gente quer celebrar, mas tem pouco tempo”, afirma. Serviços de beleza, costura, pequenos reparos e organização de festas também ganham espaço, assim como atividades ligadas a pets, como hospedagem e cuidados temporários durante as férias. 5. Cuide do pós-venda e construa relacionamento Após o pico das vendas, vem a etapa mais importante: fidelizar quem comprou. O docente defende o atendimento personalizado e o acompanhamento pós-venda como diferenciais duradouros. “Registrar o histórico do cliente, lembrar datas e oferecer algo feito para ele é o que transforma uma venda pontual em relacionamento. O cliente fiel é o maior promotor do pequeno negócio”, conclui Adão Rocha.