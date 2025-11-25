Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Receitas com chia: 4 opções saudáveis e ricas em proteínas para o café da manhã

Por ter um sabor neutro, ela combina facilmente com diferentes preparações para o começo do dia
A chia é uma semente extremamente versátil e rica em proteínas, o que a torna uma excelente aliada nas receitas de café da manhã. Por ter um sabor neutro, ela combina facilmente com preparações doces e salgadas. Além disso, suas fibras ajudam a aumentar a saciedade e a manter a energia por mais tempo, enquanto seus nutrientes, como ômega 3, cálcio e antioxidantes, contribuem para um início de dia mais equilibrado e nutritivo.

Abaixo, confira receitas com chia para um café da manhã saudável e rico em proteínas!

Pudim de chia com banana

Ingredientes

  • 4 colheres de sopa de chia
  • 1 xícara de chá de leite
  • 170 g de iogurte natural
  • 1 banana fatiada
  • 1 colher de chá de mel
  • 1 colher de chá de essência de baunilha
  • Amêndoas picadas para finalizar

Modo de preparo

Em uma tigela, coloque a chia, o leite e o iogurte. Misture bem até obter um creme homogêneo. Acrescente mel e baunilha para adoçar e aromatizar. Misture e deixe descansar por 10 minutos e mexa novamente para evitar que a chia forme grumos. Cubra a tigela e leve à geladeira por pelo menos 4 horas (o ideal é deixar de um dia para o outro). Em dois copos ou potes, faça uma camada do pudim de chia. Adicione rodelas de banana e complete com mais pudim até quase encher o copo. Coloque mais fatias de banana por cima, finalize com amêndoas picadas e sirva em seguida.

Mingau de aveia com chia e canela

Ingredientes

  • 3 colheres de sopa de aveia em flocos
  • 1 colher de sopa de chia
  • 1 xícara de chá de leite
  • 1 colher de chá de canela em pó
  • 1 colher de chá de mel
  • 1 pitada de sal
  • Banana e morango picados para servir

Modo de preparo

Em uma panela pequena, coloque o leite, a aveia, a chia e a pitada de sal. Misture bem e leve ao fogo baixo, mexendo sempre para não grudar. Cozinhe por cerca de 3 a 5 minutos, até atingir a textura cremosa. Desligue o fogo e acrescente a canela e o mel. Misture bem para incorporar. Transfira para uma tigela e finalize com as frutas. Sirva em seguida.

Panqueca de chia com limão-siciliano

Ingredientes

Panqueca

  • 2 ovos
  • 1 xícara de chá de farinha de aveia
  • 1 colher de sopa de chia
  • 1 colher de chá de fermento químico
  • 1/2 xícara de chá de iogurte natural
  • 1/2 xícara de chá de leite
  • Suco e raspas de 1 limão-siciliano
  • 1 colher de sopa de mel
  • 1 pitada de sal
  • Óleo de coco para untar a frigideira

Cobertura

  • 3 colheres de sopa de iogurte natural
  • 1 colher de chá de mel
  • Raspas de limão-siciliano para finalizar

Modo de preparo

Panqueca

Em uma tigela, misture os ovos, o iogurte, o leite, o mel, o suco e as raspas de limão-siciliano. Bata até ficar homogêneo. Acrescente a farinha de aveia, a chia e a pitada de sal. Misture novamente. Por último, adicione o fermento e mexa delicadamente apenas até incorporar.

Aqueça em fogo médio uma frigideira antiaderente e unte levemente com óleo de coco. Coloque uma concha pequena da massa e cozinhe em fogo baixo. Quando formar bolhas na superfície, vire e deixe dourar o outro lado. Repita até usar toda a massa. Reserve.

Cobertura

Em um recipiente, misture o iogurte com o mel até ficar cremoso. Coloque sobre as panquecas e finalize com raspas de limão-siciliano.

Pão de frigideira com chia

Ingredientes

  • 1 ovo
  • 2 colheres de sopa de farinha de aveia
  • 1 colher de sopa de chia
  • 1 colher de sopa de iogurte natural
  • 1 colher de chá de azeite
  • 1 colher de chá de fermento químico
  • 1 pitada de sal

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o ovo, o iogurte e o azeite. Misture bem. Adicione a farinha de aveia, a chia e o sal. Misture até virar uma massa homogênea. Por último, acrescente o fermento e mexa delicadamente apenas para incorporar. Aqueça uma frigideira antiaderente em fogo baixo. Despeje a massa e espalhe para formar um disco. Tampe a frigideira e cozinhe por 2 a 3 minutos, até firmar e dourar embaixo. Vire com cuidado e deixe dourar o outro lado por mais 1 a 2 minutos. Sirva em seguida.

