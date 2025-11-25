5 passos para aderir à tendência neutral blush / Crédito: EdiCase Beleza

A nova geração de makes naturais tem um pé no café com leite. Literalmente. A tendência neutral blush, que nasce da estética latte makeup, aposta em tons neutros, terrosos e de pêssego para criar um visual sofisticado, monocromático e sutil, como se o sol tivesse beijado o rosto sem esforço. É o oposto dos blushes intensos e marcados que dominaram os últimos anos: agora, o destaque está na pele quente, luminosa e com cor quase imperceptível. Segundo Chloé Gaya, maquiadora e diretora artística do Jacques Janine, o segredo está na harmonia dos tons. “É uma maquiagem que combinablush, sombra e batom na mesma paleta de cor, o que cria uma elegância natural. O objetivo é parecer descansada, com viço e frescor, sem que ninguém saiba exatamente onde começa o blush ou termina o batom”, explica.

A seguir, Chloé Gaya ensina como adotar o visual neutral blush, do preparo da pele à escolha das cores e mostra como os produtos certos podem multiplicar suas possibilidades, mesmo com poucos itens no nécessaire. Confira! 1. Prepare a pele para o efeito “sun-kissed” A base da tendência é uma pele leve, iluminada e com aparência saudável. “Hidrate bem, use um primer luminoso e opte por uma base de cobertura natural, apenas para uniformizar”, ensina Chloé Gaya. Evite camadas espessas, pois o brilho deve vir da pele, não do produto. Um toque de bronzer nas laterais do rosto e no topo do nariz ajuda a criar aquele ar de pós-praia, sem pesar. Sugestões de produtos: Creme Facial Fucoidan Satin Face Cream Onul31, Primer Glow Fiore Fenzza e Base Fluida Skin Tint Efeito Natural Ruby Kisses. 2. Escolha o blush no tom certo O protagonista da make é o blush neutro. Para peles mais claras, prefira os tons de pêssego, areia e amêndoa; nas médias, aposte em caramelo, terracota e bronze suave; nas peles negras, os tons de cobre e chocolate quente valorizam a profundidade natural. “Prefira produtos de textura cremosa, que possam ser usados também nos lábios e nas pálpebras; isso cria um visual contínuo e moderno”, orienta a maquiadora.

Além disso, considere o subtom da pele. Os mais quentes harmonizam melhor comblushes, bronzerse iluminadores de base quente, enquanto peles de subtom frio ficam mais equilibradas com nuances rosadas e neutras frias. Essa escolha faz diferença no resultado e mantém a maquiagem em perfeita sintonia com a pele. Sugestões de produtos: Blush em Stick Melon Pop! Peach Pop Ruby Kisses, Blush Cremoso Multifuncional Cocada Pudim Beauty e BT Plush 3×1 Cinnamon Bruna Tavares. 3. Esfume oblush e leve a cor aos olhos A aplicação é o ponto-chave. “A ideia é não enxergar onde oblush começa”, diz Chloé Gaya. Aplique nas maçãs do rosto e suba em direção às têmporas, esfumando bem com um pincel fofo tipo duo fiberou chanfrado largo, para garantir uma transição suave.

O mesmo produto pode ser usado como sombra para um toque monocromático. Nos olhos, os tons terrosos substituem o preto e o cinza, deixando o olhar mais suave. “Use sombra caramelo ou areia no côncavo e finalize com uma cintilante no centro da pálpebra para abrir o olhar”, sugere. Sugestões de produtos: BT Velvet 2X1 Cappuccino Bruna Tavares, Be Peach Cacau 40% BM Beauty, Paleta de Sombras The Favorites Summer Time Fenzza e Pincel Duo Fiber Onix Line OX-22 Klass Vough. 4. Coordene o batom com o blush A harmonia da makeneutral blush vem do conjunto. “O batom deve conversar com o tom do blush. Pode ser nude pêssego, marrom-claro ou caramelo”, diz Chloé Gaya. Para realçar o formato dos lábios, aplique o batom e dê leves batidinhas com o dedo, criando um degradê suave. Se quiser um efeito ainda mais natural, finalize com um gloss transparente ou lip oil.

Sugestões de produtos: Batom Soft Matte Choco Fun Creme de Avelã Fenzza, Be Peach cor Peach BM Beauty, Pequizinho Lip Oil Pudim Beauty e Lip Ice Gloss Bruna Tavares. 5. Finalize com brilho sutil Um toque de iluminador em pontos estratégicos — topo das maçãs, canto interno dos olhos e arco do cupido — garante a finalização freshcaracterística da tendência. “Evite o iluminador prateado; prefira os dourados e champanhe, que aquecem a make e combinam com essa paleta de tons neutros”, recomenda Chloé Gaya. Sugestões de produtos: Iluminador em Pó Branca de Neve e Rainha Má Fairest Glow Fenzza, Paleta de Iluminador Rare Glow Ruby Kisses e Marmalade Iluminador em Gel Caramel BM Beauty.