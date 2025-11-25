5 filmes que chegam ao cinema na última semana de novembro / Crédito: Edicase Entretenimento

As estreias dos cinemas nesta semana prometem lotar as salas de exibição. Da comédia à animação, passando por aventura, suspense e até show, há novidades para todos os gostos e públicos. A programação começa com “Zootopia 2”, que volta após 10 anos ainda mais carismático, e “Mãe Fora da Caixa”, um monólogo adaptado para as telonas. Para quem gosta de tensão, o suspense traz o aguardado “Morra, Amor”, um drama sobre maternidade estrelado por Jennifer Lawrence e Robert Pattinson. Há também “Lumière! A Aventura Contínua”, sequência do sucesso mundial “Lumière: A Aventura Começa”.

Abaixo, confira mais informações sobre essas e outras estreias nos cinemas! 1. Zootopia 2 (27/11) Judy Hopps e Nick Wilde retornam com mais uma aventura vibrante e cheia de surpresas em “Zootopia 2”. Desta vez, a dupla precisa unir forças com o recém-chegado à metrópole animal, o enigmático réptil Gary De’Snake, para desvendar um novo caso. Ao longo dessa missão, os dois exploram regiões inéditas da cidade e encaram desafios constantes que colocam à prova sua parceria — e sua coragem. 2. Mãe Fora da Caixa (27/11) Inspirado no livro homônimo de Thaís Vilarinho — que mais tarde virou um monólogo —, “Mãe Fora da Caixa” acompanha Manu (Miá Mello), uma mulher bem-sucedida que acredita ter a vida perfeitamente sob controle, mesmo no meio de uma rotina corrida. Mas tudo muda quando ela descobre que está grávida da primeira filha. A partir daí, entre mamadas e pequenos colapsos, ela e o marido precisam encarar os desafios, medos e dúvidas que a chegada de um bebê inevitavelmente traz. 3. Morra, Amor (27/11) Dirigido e roteirizado por Lynne Ramsay, “Morra, Amor” é uma adaptação do livro homônimo da escritora Ariana Harwicz. A trama acompanha uma aspirante a escritora que deixa a agitação de Nova York para viver em Montana com o marido, em busca de uma rotina mais calma. No entanto, a sensação de isolamento logo se instala, e ela passa a enfrentar um intenso sofrimento psicológico pós-parto.