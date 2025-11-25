4 orações para o Dia de Santa Catarina / Crédito: Edicase Entretenimento

Santa Catarina, celebrada em 25 de novembro pela Igreja Católica, foi uma jovem cristã do século IV, de origem nobre e grande inteligência, que dedicou sua vida à fé em Cristo. Após converter-se ao cristianismo, desafiou as autoridades romanas ao pregar corajosamente contra a religião pagã, mesmo diante de perseguições. Segundo relatos, desejava um esposo tão sábio e belo quanto ela. Guiada pelo ermitão Ananias, foi transformada pela humildade e teve uma visão em que Maria Santíssima lhe apresentou Jesus, marcando o “Casamento Místico de Santa Catarina”, simbolizado por um anel espiritual.

Desejando unir-se ao seu Esposo celestial, Catarina buscou o martírio por sua fé. Apresentou-se ao imperador Maximino para repreendê-lo pela perseguição aos cristãos e refutou os argumentos dos 50 filósofos que ele reuniu para desafiá-la. Admirados pela sua sabedoria, os filósofos se converteram ao cristianismo, provocando a ira do imperador, que ordenou a morte dela. Catarina enfrentou a tortura em uma roda com lâminas, mas o instrumento milagrosamente se quebrou. Por fim, foi decapitada por volta do ano 305. Seu corpo, segundo a tradição, foi levado por anjos ao Monte Sinai, onde o imperador Justiniano I construiu o Mosteiro de Santa Catarina, hoje um local de grande devoção. Padroeira dos estudantes, filósofos e professores, Santa Catarina é lembrada como símbolo de coragem, fé e sabedoria. Por isso, abaixo, confira 4 orações para fazer em seu dia! 1. Oração à Santa Catarina pelos estudos Santa Catarina de Alexandria, que fostes agraciada com sabedoria divina e coragem inabalável, abençoa meus estudos. Ajuda-me a compreender o que me é ensinado, a manter a calma em momentos de dificuldade e a buscar a verdade e o bem em tudo que aprendo. Inspira-me a usar o conhecimento adquirido para servir à minha família, à sociedade e a Deus. Conto com a tua intercessão, e ofereço meu esforço e dedicação como louvor ao Senhor. Amém!