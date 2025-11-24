Posturas de yoga: 7 opções e os benefícios delas para a saúde / Crédito: EdiCase Saude

O yoga é uma prática indiana milenar que combina posturas físicas, técnicas de respiração e meditação para promover o bem-estar geral do corpo e da mente. É popular devido à sua versatilidade e aos benefícios comprovados para a saúde. O método ajuda a reduzir o estresse, melhorar a saúde cardiovascular e aumentar a flexibilidade e a força muscular. Abaixo, confira 7 posturas de yoga e seus benefícios para a saúde!

1. Tadasana A tadasana é uma postura básica que ajuda a melhorar e aumentar a consciência corporal. Ficar de pé com os pés juntos, alinhando o corpo e alongando a coluna, fortalece as pernas e melhora o equilíbrio, além de auxiliar no alinhamento da coluna e no fortalecimento dos músculos centrais. 2. Balasana A balasana é uma postura de descanso que relaxa a coluna e a mente. Ao se ajoelhar e inclinar o tronco para frente, com os braços estendidos ou ao lado do corpo, você alonga a coluna e alivia a tensão acumulada nos ombros e no pescoço. Além disso, ela é ótima para reduzir o estresse e a ansiedade, ajudando a restaurar a calma interior. 3. Virabhadrasana I Essa postura é uma excelente maneira de fortalecer as pernas, melhorar o equilíbrio e abrir o peito. Com uma perna à frente e o joelho dobrado, enquanto a outra fica esticada para trás, essa postura também fortalece o core e os ombros. Praticá-la regularmente ajuda a aumentar a resistência e a estabilidade do corpo, além de ser energizante. 4. Adho mukha svanasana Essa é uma das posturas mais conhecidas do yoga e envolve esticar os braços e as pernas para formar um “V” invertido. Ela ajuda a alongar os músculos das pernas, fortalecer os braços e melhorar a circulação sanguínea. Também é eficaz para aliviar dores nas costas e reduzir a rigidez muscular.