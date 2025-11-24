Como iluminar ambientes com plantas: 4 dicas práticas / Crédito: EdiCase Decoracao

O número de pessoas que desejam aumentar a conexão com a natureza mesmo dentro de casa tem crescido cada vez mais. Não é à toa que o estilo urban jungle tem caído do gosto popular. O resultado disso pode ser visto nos projetos de decoração mais recentes, cheios de verde e alegria. Aproveitando esse momento, a Yamamura, em parceria com o arquiteto Pietro Terlizzi e a SCA Jardim Europa, traz várias dicas para decorar e iluminar corretamente os espaços com plantas. Confira!

1. Utilize janelas e luzes de LED Para quem gosta de cultivar plantas dentro de casas e apartamentos, é imprescindível cuidar da iluminação que fica próxima delas. Durante o dia, a recomendação é deixá-las mais próximas das janelas ou áreas abertas, para elas crescerem saudáveis — desde que respeitadas às particularidades de água e luz de cada uma. Já à noite, quando falamos sobre luzes artificiais, a tecnologia LED é uma grande aliada, pois além de mais econômica e sustentável, não emite calor e não permite que pétalas e folhas sejam queimadas com os fachos de luz. 2. Invista em elementos que valorizam a decoração Entre as luminárias mais indicadas para a iluminação de plantas estão os versáteis spots de sobrepor (diretamente no teto ou em trilhos). Para quem prefere algo mais clean, pequenos plafons com lâmpadas minidicróicas ou R-70 transformam o contraste do claro e do escuro em um local mais convidativo. Outras peças como arandelas, pendentes, luminárias de mesa ou piso também podem ser utilizados, pois trazem funcionalidade e beleza. Na decoração, aposte em tons naturais, como os terrosos e verdes, além de vasos e elementos em madeira, tecidos e fibras naturais.

3. Preste atenção na temperatura das cores Para a iluminação próxima de plantas e vegetações, em áreas internas ou externas, a temperatura de cor branco quente (2700K a 3000K) é uma boa pedida, em razão do tom mais amarelado, para que o espaço receba um ar mais aconchegante. Outra opção é o branco neutro (até 4000K), temperatura que permite que o tom natural das folhagens seja o centro das atenções. Recomenda-se manter uma distância razoável entre plantas e peças de iluminação, sempre considerando a área a ser iluminada, o foco e o efeito de luz. 4. Escolha as peças de iluminação corretas Entre as peças de iluminação mais indicadas estão o balizador, o embutido de solo, o projetor, o espeto, o cordão de luz, a arandela, a fita de led e o poste. Eles estão disponíveis em diversos formatos, efeitos e intensidades. Pendentes e plafons também podem ser usados nesses locais, desde que tenham especificação para área externa.​