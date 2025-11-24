Casca de abacaxi: receitas práticas de chás e sucos para aproveitar ao máximo a fruta

Casca de abacaxi: receitas práticas de chás e sucos para aproveitar ao máximo a frutaVeja como ela pode ser usada para preparar bebidas deliciosas e saudáveis
A gastronomia sustentável tem despertado cada vez mais o interesse de quem busca reduzir o desperdício de alimentos e aproveitar de forma mais eficiente os ingredientes disponíveis. Nesse contexto, a casca de abacaxi vem ganhando destaque. Além de nutritiva, ela pode ser transformada em deliciosos sucos e chás que exploram todo o seu potencial.
Abaixo, confira receitas práticas de chás e sucos para aproveitar a casca de abacaxi!
Suco de casca de abacaxi com hortelã
Ingredientes
- Casca de 1 abacaxi higienizada
- 1 l de água
- 6 folhas de hortelã
- Açúcar a gosto
- Água
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque a casca de abacaxi, as folhas de hortelã, a água e o açúcar e bata até obter uma bebida homogênea. Coe por 2 vezes, pressionando o bagaço com uma colher para sair todo o suco. Sirva em seguida.
Chá de casca de abacaxi com cravo-da-índia e canela
Ingredientes
- Casca de 1 abacaxi higienizada
- 5 cravos-da-índia
- 1 canela em pau
- 10 folhas de hortelã
- 1,5 l de água
Modo de preparo
Em uma panela, coloque a casca de abacaxi, os cravos-da-índia, a canela em pau, as folhas de hortelã e a água. Leve ao fogo médio e ferva por 5 minutos. Desligue o fogo e deixe a bebida descansar por 5 minutos. Coe o chá e sirva em seguida.
Suco de casca de abacaxi com limão-siciliano
Ingredientes
- Casca de 1 abacaxi higienizada
- Suco de 2 limões-sicilianos
- 1 rodela de gengibre
- 2 l de água
- Pedras de gelo a gosto
Modo de preparo
Em um liquidificador, bata a casca de abacaxi, o suco de limão-siciliano, o gengibre e a água por 5 minutos. Coe a bebida 3 vezes, pressionando o bagaço com uma colher para sair todo o suco. Disponha em uma jarra e adicione as pedras de gelo. Sirva em seguida.
Chá de casca de abacaxi com gengibre e cúrcuma
Ingredientes
- Casca de 1 abacaxi higienizada
- 1 l de água
- 1 rodela de gengibre
- 1 colher de chá de cúrcuma
Modo de preparo
Em uma panela, coloque todos os ingredientes e leve ao fogo médio. Ferva por 5 minutos. Tampe a panela e deixe o chá descansar por 10 minutos. Coe e sirva em seguida.
Suco de casca de abacaxi com capim-cidreira
Ingredientes
- Cascas de 1 abacaxi higienizada
- 1 xícara de chá de capim-cidreira
- 1 l de água
- Açúcar a gosto
Modo de preparo
Em um liquidificador, bata a casca de abacaxi com capim-cidreira e água até obter uma bebida homogênea. Coe por 3 vezes, pressionando o bagaço com uma colher para sair todo o suco. Adoce com açúcar e sirva em seguida.
Chá de casca de abacaxi com maçã e anis-estrelado
Ingredientes
- Casca de abacaxi higienizada
- 1 l de água
- 1 anis-estrelado
- 1 maçã sem sementes e fatiada
Modo de preparo
Em uma panela, coloque todos os ingredientes e leve ao fogo médio. Ferva por 5 minutos. Tampe a panela e deixe o chá descansar por 10 minutos. Coe e sirva em seguida.