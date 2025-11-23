Veja como escolher e combinar cores nos ambientes

Segundo a arquiteta Letícia Arcangeli, da Amarelo Rosa Arquitetura, os tons influenciam o clima do espaço, despertam sensações e podem tornar o local mais acolhedor e confortável. “Escolhas inadequadas, no entanto, podem gerar cansaço ou mesmo angústia e ansiedade, fazendo com que os moradores não se sintam verdadeiramente à vontade em sua própria casa”, alerta.

A escolha da paleta de cores é uma etapa importante na hora de decorar um ambiente. No entanto, esse processo vai muito além de simplesmente pintar uma parede com a cor preferida. É essencial considerar a iluminação, o estilo de decoração, o tamanho do cômodo e até o efeito emocional que cada tom pode transmitir.

Aspectos para considerar na hora de escolher as cores

Conforme Letícia Arcangeli, um dos erros mais comuns é explorar apenas tons quentes ou frios, o que pode sobrecarregar visualmente o ambiente ou transmitir uma sensação de frieza. O ideal é buscar equilíbrio entre as cores. “Sempre partimos de uma cor inicial e vamos ajustando as combinações até atingir a harmonia perfeita”, explica.

Para ela, todas as cores podem ser utilizadas, mas a escolha deve considerar a função de cada espaço:

Locais de descanso : priorizar o uso de cores como o azul e o verde, pois transmitem silêncio, aconchego e acolhimento;

: priorizar o uso de cores como o azul e o verde, pois transmitem silêncio, aconchego e acolhimento; Home office : as cores mais indicadas são amarelo, cinza, laranja, verde, roxo e azul, pois estimulam a criatividade e o bem-estar;

: as cores mais indicadas são amarelo, cinza, laranja, verde, roxo e azul, pois estimulam a criatividade e o bem-estar; Living e cozinhas: para esses locais a escolha das cores é livre, se usadas em harmonia.

Combinando cores corretamente

A arquiteta revela que outro erro recorrente nos projetos de interiores é escolher apenas uma tonalidade ou exagerar na mistura de cores primárias, ou secundárias, sem equilíbrio com elementos naturais. “A dica é sempre mesclar tons quentes com cores neutras, ou frias, como os tons pastéis. E junto a elas é importante incluir elementos naturais, como revestimento de pedra, madeira ou mesmo acabamento em concreto, ou tijolinho aparente, para criar contraste e harmonizar o local”, indica.

Para quem quer incluir cores nos ambientes e tem receio em combiná-las, Letícia Arcangeli aconselha as opções abaixo: