Tarot semanal: previsão para os signos de 24 a 30 de novembro de 2025 / Crédito: EdiCase Astrologia

A semana, de forma geral, será marcada por movimento interno e externo, pedindo equilíbrio emocional, clareza de direção e abertura para mudanças necessárias. As cartas do tarot revelam um período em que decisões importantes serão tomadas, algumas de maneira rápida, enquanto outras exigirão paciência e confiança no tempo certo. A seguir, o tarólogo e astrólogo Victor Valentim explica o que as cartas do tarot revelam para cada nativo nesta semana. Confira!

Áries – Dois de Paus A carta “Dois de Paus” mostra planejamento e visão de futuro. Você começará a enxergar possibilidades e caminhos que não estavam claros. Será o momento de escolher com coragem e dar o próximo passo com confiança. Touro – A Temperança A carta “A Temperança” traz equilíbrio e harmonia. Sua semana pedirá paciência, moderação e serenidade. Ao ajustar pequenas coisas no dia a dia, você encontrará o fluxo ideal para seguir em paz. Gêmeos – Cavaleiro de Copas A carta “Cavaleiro de Copas” anuncia charme, sensibilidade e convites emocionais. Alguém poderá mexer com seu coração ou despertar sua inspiração. Nesta semana, tente deixar a imaginação te guiar e abrace o romantismo. Câncer – Seis de Ouros A carta “Seis de Ouros” fala sobre trocas justas e generosidade. Você receberá ajuda ou oferecerá apoio, criando conexões mais leves e verdadeiras. A vida devolverá tudo o que você compartilhar com o coração.

Leão – A Torre A carta “A Torre” indica mudanças repentinas que quebrarão padrões antigos. Embora possa parecer intenso, será libertador. Algo que não se sustentava mais precisará cair para abrir espaço para algo mais forte e real. Virgem – Rei de Copas A carta “Rei de Copas” traz equilíbrio emocional e maturidade. Você lidará com sentimentos profundos sem se perder. Sua sensibilidade se transformará em força e clareza. Libra – Sete de Ouros A carta “Sete de Ouros” pede paciência e confiança no tempo das coisas. Os frutos crescerão, e você já plantou bem. Será importante continuar, mesmo que o resultado não apareça rapidamente.

Escorpião – A Estrela A carta “A Estrela” ilumina sua semana com esperança e inspiração. Seus sonhos ganharão força, e você receberá sinais do universo para seguir adiante. A fé te guiará e renovará sua energia. Sagitário – Cavaleiro de Espadas A carta “Cavaleiro de Espadas” movimenta tudo ao seu redor. Haverá decisões rápidas, ideias afiadas e muita vontade de agir. Apenas tome cuidado para não atropelar ninguém no caminho. Capricórnio – O Eremita A carta “O Eremita” pede introspecção e foco interno. Você encontrará respostas ao se afastar do barulho externo. Será uma semana para reorganizar pensamentos e ouvir sua própria sabedoria.

Aquário – Três de Copas A carta “Três de Copas” celebra amizade, apoio e alegria compartilhada. Encontros especiais e momentos leves te levantarão. Tente celebrar o que te faz sentir parte de algo maior. Peixes – Rainha de Ouros A carta “Rainha de Ouros” traz conforto, segurança e autocuidado. Sua energia se voltará para o bem-estar material e emocional. Será importante cuidar do seu espaço, do seu corpo e da sua rotina com carinho. Victor Valentim