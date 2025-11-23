Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Café da manhã de domingo: 3 receitas deliciosas e fáceis de preparar

Café da manhã de domingo: 3 receitas deliciosas e fáceis de preparar

Transforme suas manhãs em um verdadeiro ritual de aconchego com esses pratos irresistíveis
Autor Redação EdiCase
Autor
Redação EdiCase Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Nada combina mais com o domingo do que um café da manhã caprichado — melhor ainda quando ele é fácil de preparar. Afinal, além de deixar a mesa bonita, o ideal é ter tempo de sobra para curtir as primeiras horas do dia, apreciar a companhia da família e transformar a manhã em um verdadeiro ritual de aconchego.

Pensando nisso, selecionamos 3 receitas irresistíveis para você incluir no seu cardápio de domingo. Confira!

Croque monsieur

Ingredientes

Molho bechamel

  • 1 colher de sopa de manteiga
  • 1 colher de sopa de farinha de trigo
  • 1 xícara de chá de leite
  • Sal, noz-moscada ralada e pimenta-do-reino moída a gosto

Sanduíche

  • 4 fatias de pão de forma (de preferência mais grossas)
  • 2 fatias de presunto
  • 4 fatias de queijo
  • Queijo ralado para gratinar
  • Manteiga para dourar

Modo de preparo

Molho bechamel

Em uma panela, derreta a manteiga e adicione a farinha de trigo, mexendo bem por 1 minuto.

Acrescente o leite aos poucos, mexendo sempre até engrossar. Tempere com sal, noz-moscada e pimenta-do-reino. Reserve.

Sanduíche

Passe uma camada fina de bechamel em duas fatias de pão. Adicione o queijo e o presunto. Feche com as outras fatias. Em uma panela, derreta a manteiga em fogo médio e doure os dois lados do sanduíche até começar a derreter o queijo interno. Após, coloque os sanduíches em uma assadeira e cubra com uma camada de molho bechamel e queijo ralado. Leve ao forno preaquecido a 220 °C por 10 minutos. Sirva em seguida.

Panqueca doce de cenoura

Ingredientes

  • 1 1/2 xícara de chá de leite
  • 1 cenoura descascada e picada
  • 3/4 de xícara de chá de açúcar
  • 2 colheres de chá de fermento químico em pó
  • 3 colheres de sopa de óleo
  • 1 colher de sopa de vinagre de maçã
  • 2 xícaras de chá de farinha de trigo
  • Óleo vegetal para untar

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque o leite, o óleo e a cenoura e bata até obter uma consistência homogênea. Reserve. Em um recipiente, coloque a farinha de trigo, o açúcar e o fermento químico e misture. Adicione a mistura do liquidificador e o vinagre e mexa até obter uma massa uniforme. Reserve.

Unte uma frigideira com óleo vegetal e leve ao fogo baixo para aquecer. Coloque uma concha de massa sobre ela e espalhe para formar um disco de panqueca. Doure e vire para dourar o outro lado. Repita o processo com o restante da massa. Sirva em seguida.

Bolo de laranja e erva-cidreira

Ingredientes

Bolo

  • 3 ovos
  • 1 xícara de chá de açúcar
  • 1/2 xícara de chá de óleo
  • Suco de 2 laranjas
  • Raspas de 1 laranja
  • 1 xícara de chá de erva-cidreira fresca
  • 2 xícaras de chá de farinha de trigo
  • 1 colher de sopa de fermento químico em pó
  • Manteiga para untar
  • Farinha de trigo para enfarinhar

Calda

  • Suco de 1 laranja
  • 3 colheres de sopa de açúcar
  • Folhas extras de erva-cidreira para decorar

Modo de preparo

Bolo

Em um liquidificador, bata os ovos com o óleo, o suco de laranja e a erva-cidreira até triturar bem as folhas. Reserve. Em um recipiente, misture a farinha de trigo com o açúcar. Acrescente a mistura reservada e as raspas de laranja e, com um fouet, bata até obter uma massa homogênea.

Por último, coloque o fermento químico e misture delicadamente. Despeje a massa em uma forma redonda com furo central untada com manteiga e enfarinhada com farinha de trigo. Leve ao forno preaquecido a 180 °C até dourar. Retire do forno, aguarde esfriar e desenforme com cuidado. Reserve.

Calda

Em uma panela em fogo médio, aqueça o suco de laranja com o açúcar até começar a engrossar levemente. Desligue o fogo, aguarde amornar e despeje a calda sobre o bolo. Finalize com as folhas de erva-cidreira e sirva em seguida.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

edicase

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar