Horóscopo da semana: previsões para os signos de 24 a 30 de novembro de 2025 / Crédito: EdiCase Astrologia

Nesta semana, o Sol em Sagitário seguirá em oposição a Urano e fará conjunção com Vênus, indicando uma energia intensa, mas também instável. Nesse cenário, os impulsos de liberdade desafiarão os relacionamentos e a rotina. Por isso, será importante equilibrar os desejos pessoais com os compromissos, evitando decisões precipitadas. Mercúrio retrógrado em Escorpião fará conjunção com Vênus e oposição a Urano, indicando que comunicações e negociações poderão enfrentar mal-entendidos e atrasos. Será um momento importante para revisar contratos, além de evitar conflitos motivados por impulsos.

Por sua vez, Vênus em Escorpião fará conjunção com Mercúrio e aspecto tenso com Urano, sinalizando que os relacionamentos e as finanças poderão passar por transformações. Logo, procure manter o controle e evitar decisões impulsivas. Marte em Sagitário indica que a ação e a iniciativa tenderão a ganhar força, proporcionando coragem para enfrentar desafios. O período tenderá a ser favorável a projetos que demandarem energia e dinamismo. Contudo, tenha cautela com possíveis exageros, a fim de preservar equilíbrio nas decisões. Lembre-se que cada pessoa vai sentir essas energias de acordo com a forma como elas interagem com o Mapa Astral de cada indivíduo. Áries Nesta semana, você desejará explorar novos horizontes. Será um momento propício para estudos, viagens ou projetos que ampliem a sua visão de mundo. Apesar disso, emoções profundas e imprevistos poderão surgir, exigindo cautela, paciência e flexibilidade.

No campo afetivo, questões não resolvidas possivelmente ressurgirão, trazendo a chance de transformar as relações e esclarecer as intenções. Ademais, o seu magnetismo tenderá a aumentar nesse setor, assim como a necessidade de sinceridade. Logo, tenha cautela com os impulsos ao se comunicar. No trabalho, ideias ousadas surgirão. Apenas tenha cuidado com os detalhes antes de agir. Touro Haverá uma combinação de intensidade emocional e desejo de romper limites que já não fazem sentido. Nesse cenário, as relações próximas poderão trazer conversas profundas, revisões de acordos e oportunidades de negociação. Além disso, seu magnetismo estará mais presente, assim como a necessidade de agir com sinceridade. Por outro lado, situações inesperadas afetarão os seus planos, o(a) convidando a ajustar as expectativas e agir com flexibilidade. No campo profissional, surgirá um impulso forte de transformação. Aproveite as energias do período para compreender suas motivações ocultas, mudar alguns hábitos e fortalecer os vínculos importantes. Gêmeos Você tenderá a se deparar com mais movimento nas relações, o que poderá trazer tanto entusiasmo quanto a necessidade de revisão. Nesse contexto, parcerias, acordos e vínculos próximos pedirão diálogo, equilíbrio e disposição para ajustar as expectativas. A tendência será que se deixe levar pela paixão. Ao mesmo tempo, também haverá a necessidade de transparência e sinceridade.

Na rotina, pequenas falhas, atrasos ou mal-entendidos possivelmente surgirão. Portanto, deverá se atentar aos detalhes e à organização. Em contrapartida, um impulso vibrante favorecerá iniciativas em grupo e decisões que renovem o modo como se conecta com os outros. Câncer Haverá mais energia para organizar a rotina. Entretanto, situações inesperadas poderão exigir flexibilidade e abertura para novas formas de lidar com compromissos e responsabilidades. Ainda nesta semana, assuntos ligados ao prazer e à criatividade poderão despertar questões do passado, convidando você a revisitar emoções e escolhas que ainda precisam de compreensão. No trabalho, você terá vontade de fazer algo diferente, buscando mais autonomia e introduzindo métodos que tornem o dia mais leve. Já nocampo emocional, sentimentos intensos poderão surgir, ampliando sua intuição e reforçando a necessidade de autocuidado.

Leão Suas emoções estarão mais intensas nesta semana. Com isso, tenderá a se deparar com a necessidade de viver com mais verdade e menos medo. Nesse cenário, os relacionamentos antigos receberão mais a sua atenção. Ao mesmo tempo, poderá surgir uma vontade inesperada de romper rotinas e buscar novas formas de conexão. No ambiente familiar, conversas antigas possivelmente ressurgirão, pedindo revisão e clareza. Procure não fugir desses diálogos, pois eles carregarão chaves importantes para o equilíbrio. Ainda neste período, você buscará mais diversão. Inclusive, os dias favorecerão a expressão pessoal. No entanto, tome cuidado com os impulsos e respeite os limites emocionais. Virgem Haverá mais movimento e intensidade no ambiente familiar. Você tenderá a estar com bastante energia para organizar o lar e a relação com os entes queridos, criando um espaço leve e acolhedor. Porém, uma inquietação interior poderá gerar atritos, especialmente se tentar controlar tudo.